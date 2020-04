Grotesk uheld: Slår sig selv knockout

Den britiske letweltervægtbokser Sam Maxwell skulle give et indblik i sin træning på sin Instagram-profil, men endte med et stort sæbeøje og efterfølgende hovedpine

Det er altid fedt for en bokser at knockoute sin modstander i en kamp, men det er knapt så sjovt at blive knockoutet af sig selv.

Det skete dog forleden for den professionelle bokser Sam Maxwell. Under en træning i sin have var den engelske bokser nemlig så uheldig at give sig selv et sæbeøje, mens han var i gang med at slå til en boksepude.

Meningen var ellers, at den 31-årige englænder skulle lave en række videoer på sin Instagram, hvor han ville vise, hvordan han træner i corona-tiderne. Det satte han dog selv en stopper for.

'Mine Instagram-live træninger er aflyst indtil videre,' meddelte han kort efter sit uheld på sin Twitter-profil.

Var det fake?

Efterfølgende er videoen af Sam Maxwells uheldige knockout af sig selv gået viralt. Det har blandt andet fået flere til at stille spørgsmålstegn ved, om der i virkeligheden var tale om et falsk forsøg på at tiltrække sig opmærksomhed.

Blandt andet kommenterede den britiske bokser Lyndon Arthur Sam Maxwells opslag på Instagram og undrede sig over, om det var rigtigt, hvad han så i videoen.

Afviser beskyldninger

Sam Maxwell er dog klar i mælet. Han har nemlig valgt at lave et nyt opslag på de sociale medier, hvor han viser sit sæbeøje frem.

- Hvordan kan jeg fake at vågne op med hovedpine i går aftes? Og vigtigst af alt. Hvordan kan jeg fake det her!?, spørger den engelske bokser en smule hidsigt i videoen.

Sam Maxwell er i øjeblikket europamester i superletvægt. Han fik sin debut tilbage i 2016. Desuden har Sam Maxwell vundet alle sine 13 officielle kampe, og i 11 af kampene har han vundet på knockout.

