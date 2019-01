Hævngerrig Kessler-lærling vil bevise de begik kæmpe-brøler

Den 25-årige danske bokser Abdul Khattab gør comeback efter mere end et års fravær fra bokseringen. Kessler-lærlingen proklamerer, at han er sulten efter succes som aldrig før, og at han for alt i verden vil bevise over for Team Sauerland, at de begik en kæmpe brøler, da de tyske promotorer valgte ikke at forlænge hans kontrakt sidste år