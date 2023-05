Har taget stor beslutning

Bettina Palle afholder 26. maj 'Danish Fight Night' i Royal Arena, hvor hun ser frem til at hylde og tænke på sin far, Mogens Palle

- Jeg tror, min far ville være stolt over mig, når jeg nu endegyldigt har besluttet at køre bokseforretningen videre, siger Bettina Palle

Oliver Meng, Sarah Mahfoud og Enock Poulsen.

Det er dem, der skal bære Bettina Palles bokseforretning videre i de kommende år.

For boksebutikken fortsætter. Det er en overvejelse, hun har tumlet med et stykke tid, men nu er beslutningen definitiv.

Sarah Mafoud skal i ringen ved stævnet fredag i Royal Arena. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har endegyldigt valgt at fortsætte. Man kan vel sige, at omstændighederne har valgt, jeg skal drive forretningen videre.

- Nu får boksningen et ’skud’ de næste par år. Det skal være muligt at drive professionel boksning i Danmark.

- Jeg har fået en tv-aftale med Pluto og en aftale med Royal Arena, så den del er på plads. Det er et fundament.

- Nu skal jeg skabe en forretning, hvor boksebutikken løber rundt, siger 58-årige Bettina Palle og slår fast med sin afdøde far, Mogens Palle, i tankerne:

Annonce:

- Stævnet fredag i Royal Arena bliver en slags hyldest til min far. Først ville han måske tænke, hvad laver hun nu den idiot. Men i det store hele tror jeg han ville være stolt over, jeg nu kører forretningen videre. Det sker jo i hans ånd, men på min måde, siger Bettina Palle.

Men det er ingen hemmelighed, at det har været dyrt at vende tilbage til boksningen for familien Palle. Da Mogens Palle i 2015 vendte retur, nåede han at miste 15 mio. kr. på de følgende fire år.

Bettina Palle kører bokseforretningen videre mindst de næste par år. Foto: Jonas Olufson.

- Økonomien er presset. Derfor må jeg også prioritere pengene. Vi har ikke råd til store fine hoteller i fremtiden, forklarer Bettina Palle.

Fredag bokser super-weltervægteren Oliver Meng hovedkamp i Royal Arena, når den 23-årige Gedser-dreng skal i ringen til hovedkampen mod Khalil El Harraz i en kamp om WBAs continentale Europe-titel.

Det er første gang, at han skal bokse en kamp over 12 omgange.

- Vi har store forventninger til Oliver, der lige nu i en alder af 23 år er den yngste på WBC’s verdensrangliste, siger Bettina Palle, der har 12 kampe på programmet ved fredagens stævne i Royal Arena.

Bettina Palle mistede sin far sidste sommer. Nu kører hun butikken videre i hans ånd, men på hendes helt egen måde. Foto: Jonas Olufson.

Annonce:

Men også Sarah Mahfoud og Enock Poulsen skal i ringen ved stævnet.

Enock Poulsen skulle have forsvaret sin EM-titel 10. juni, men sygdom de senere uger har betydet, at han ikke er klar til en titelkamp og derfor skal holdes i gang.

- Jeg håber også, vi kan få en titelkamp på programmet til vores kommende stævne i oktober. Vi må se på, hvad der bliver af muligheder, siger Bettina Palle, der allerede har planlagt det næste stævne i Royal Arena til 7. oktober.

Ved fredagens stævne i Royal Arena bliver der syv professionelle og fem amatørkampe.