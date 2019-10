Helbredet skranter: Syg Palle må melde afbud

HUSK du kan se Danish Fight Night lørdag aften i Hillerød her på Ekstra Bladet

HILLERØD (Ekstra Bladet): IBF interkontinental-mester og VM-udfordrer, Sarah Mahfoud, er klar til sin sidste vigtige opgave, inden det efter planen formentlig til december for alvor går løs i en VM-kamp på dansk grund.

Den 30-årige fjervæger fra Hillerød, som senest er rykket ned som nummer tre på verdensranglisten hos det store, anerkendte VM-forbund WBA, men fortsat ligger nummer ét på verdensranglisten hos det andet store VM-forbund IBF og altså dermed bliver førsteudfordrer til IBF’s interim VM-titel, skal dog først besejre Enerolisa De Leon fra Den Dominikanske Republik i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag aften i en såkaldt VM-test.

Ditlev var som altid for sent på den. Foto: Jonas Olufson

Selve indvejningen forløb planmæssigt fredag uden de store problemer, selvom den fremadstormende, tidligere WBC Youth World-titelindehaver i cruiservægt, den 24-årige Ditlev Rossing, endte med at dukke op knap en lille time for sent på grund af tæt trafik på vejen fra træningslokalet i Valby til Hillerød.

Det gik selvfølgelig ikke ubemærket hen hos promotor Bettina Palle, der samtidig kunne afsløre, at det heller ikke var første gang, at den hårdtslående Skive-knægt har set stort på mødetidspunkter i Danish Fight Night-regi:

- Det er sket før. Han er jo fra Jylland, og nu er vi på Sjælland. Men det går jo nok, selvom det er lidt irriterende. Især fordi der jo kun er tre kampe på programmet – så det er mere det, sagde Bettina Palle, der ikke var den eneste, der gav Ditlev Rossing en drillende kommentar med på vejen, da han endelig dukkede op med sit lille entourage.

Også stævnets hovednavn Sarah Mahfoud smågrinte højlydt: ’Nå, så kunne du endelig være her, hva?’

Det mest bemærkelsesværdige var dog det faktum, at den aldrende promotor og matchmaker 85-årige Mogens Palle glimrede ved sit fravær.

Mogens Palle var således ikke til stede ved indvejningen og vil heller ikke befinde sig i ét af FrederiksborgCentrets omklædningsrum, når stævnet løber af stablen lørdag aften.

- Han er syg. Skidt tilpas, kunne Bettina Palle fortælle, der selvfølgelig var ærgerlig over, at hendes far, Mogens Palle, ikke kunne være med til Sarah Mahfouds VM-test.

- Det handler om hans sukkersyge. Den er ikke reguleret ordentligt.

- Har du så stået for det hele selv denne gang?

- Jeg laver det, jeg plejer. Nu er der heller ikke så mange kampe på programmet denne gang. Men det er stadig ham, der har stået for matchmakingen. Ellers laver jeg nogenlunde det, jeg plejer.

Jeg ville jo ellers gerne have spurgt lidt ind til fremtiden for Danish Fight Night …

- Jeg har jo også selv promotor-licens og været med i nogle år nu efterhånden.

- Han (Mogens Palle, red.) har lovet at blive 100 år, men om han behøver at være aktiv så længe? Han kan jo godt bare være matchmaker. Men det er ikke noget, vi som sådan snakker om lige nu.

- Tager du over?

- Jeg har været med længe. Jeg har overtaget før. Jeg fik min licens (promotor, red.) første gang i 1998.

- Men han plejer trods alt at være med altid. Jeg laver jo en masse af arbejdet alligevel, selvom jeg ikke er frontfigur, sagde Bettina Palle fredag.

Far og datter. Foto: Jakob Jørgensen

Mogens Palle forklarede senere selv til Ekstra Bladet, at han i et stykke tid har følt sit skidt tilpas:

- Jeg har haft det skidt i et stykke tid. Jeg har det ikke så godt, og jeg skal nok på hospitalet mandag, sagde den aldrende promotor.

- Det er både sukkersygen og andre ting. Jeg lider også af noget blodmangel og sådan noget. Så det er muligt, jeg skal ind og have nogle blodtransfusioner.

- Det lyder lidt alvorligt?

- Ja, men det har jeg prøvet før. Sådan er det, når man kommer op i årene, så kommer der altid noget, nedtonede Mogens Palle, der ikke mente, det gav mening at deltage ved boksestævnet i Hillerød, nu hvor helbredet ikke tillod det.

- Hvis jeg selv kunne bestemme, var jeg tilstede i morgen )lørdag, red.) til Sarahs kamp. Hun skal være skarp op til den VM-titelkamp. Men når man har det skidt, er der ingen grund til at komme og bakse rundt. Det klarer Bettina og de andre hundrede procent.

- Så det er ikke en bekymring, du har?

- Nej, slet ikke. Bettina (Palle, red.) har været med lige siden 90’erne, forsikrede Mogens Palle, der satser på at se stævnet på Ekstra Bladet:

Foto: Claus Bonnerup

- Ja, det er højst tænkeligt – hvis jeg da kan finde ud af det, drillede den rutinerede promotor, der dog medgav, det ikke just var det samme som et omklædningsrum:

- Det er klart, det er jeg jo slet ikke vant til. Men jeg må få det bedste ud af det, sagde Mogens Palle.

Sarah Mahfoud var også ærgerlig over, at hun skulle bokse VM-testen uden at have Mogens Palle med på sidelinjen i Hillerød:

- Men Mogens har lovet at blive 100 år, så han skal sgu nok komme stærkt igen, understregede Mahfoud.

