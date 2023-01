Helt håbløst: Klager over fjerde flytning

Enock Poulsens titelforsvar af EBU-titlen er rykket igen, og nu klager boksepromotor Bettina Palle til EBU over franskmændene

4. februar er datoen, hvor Enock Poulsen efter planen skulle forsvare sin EBU-titel mod den franske mester Franck Petitjean på fransk grund.

Men det bliver ikke til noget. Kampen blevet flyttet - igen. Og det er nu fjerde gang, kampen får ny dato.

Enock Poulsen måtte kæmpe og slås for at vinde EBU-titlen i april. Han skal nu forsvare den i marts. Boksepromotor Bettina Palle har klaget over, at kampen nu er flyttet for fjerde gang. Foto: Lars Poulsen

Det skaber store frustrationer hos boksepromotor Bettina Palle, der nu har tænkt sig at sende en officiel klage til EBU, European Boxing Union

- Det er stærkt utilfredsstillende, at kampen nu bliver flyttet for fjerde gang. Derfor retter vi nu en klage direkte til EBU, siger boksepromotor Bettina Palle til Ekstra Bladet.

Enock Poulsen vandt EBU-titlen tilbage i april på Frederiksberg, hvor han pointbesejrede franskmanden med 3-0 efter en meget tæt kamp.

Enock Poulsen vandt EBU-titlen i april, da han pointbesejrede Franck Petitjean. Nu skal de mødes igen til marts. Foto: Lars Poulsen

Betalte 285.000 kr. for kampen

Siden førte det til, at franskmændene klagede til EBU over kamplederen.

De fik medhold, fik tildelt en rematch og vandt siden purseoffer 13. september, da de bød 38.000 euro (285.000 kr.). Dermed bød de få tusind kroner mere end Bettina Palle for rettighederne til at arrangere kampen.

Parterne aftalte først 25. november som kampdato, det blev siden flyttet til 17. december. Siden kom en ny flytning til 4. februar.

Enock Poulsen vandt EBU-titlen i april sidste år, hvor han besejrede Franck Petitjean. Han klagede og fik medhold over kamplederen fra deres møde i april. For fjerde gang har franskmændene flyttet kampen. Nu skal den først bokses i marts. Foto: Lars Poulsen

- Nu har vi fået besked på, at kampen kan blive bokset enten 18. eller 25. marts. Det er håbløst hele tiden at flytte kampen, fordi det også påvirker Enocks forberedelser.

- Men med alle de flytninger kommer der desuden ekstra udgifter til blandt andet sparringspartnere, fordi det påvirker Enocks forberedelser, forklarer Bettina Palle, der håber at blive positivt overrasket over henvendelsen til EBU.

- Jeg har på forhånd ikke de store forhåbninger om, at EBU ser vores vej. Men jeg synes, vi er forpligtede til at klage, når en kamp for fjerde gang får ny kampdato, siger Bettina Palle.

Enock Poulsen står med en rekordliste på 12 sejre i 12 kampe.

Kampen skal efter planen bokses i Créteil, der er en forstad til Paris.