Her går han i gulvet

Det store stjernebrag var mellem bokselegende Floyd Mayweather og Youtube-stjerne Logan Paul, som blev på benene i alle 24 minutter.

Men i opgøret inden under nattens stævne i Miami var der masser af drama.

Her gik Dervin Colina fra Venezuela i gulvet, efter han havde været ude i tovene på det meste af fjerde omgang. Inden nederlaget havde han 15 sejre i 15 kampe - 13 på knockout.

Dervin Colina blev knockoutet på fjerde omgang. Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix

Dervin Colina måtte for første gang forlade ringen som taber.

På fjerde omgang var han sendt til tælling flere gange, og til sidst gik den da heller ikke længere.

Colina fik først at vide, at han skulle boksen kampen for en uge siden.

Jean Pascal skulle oprindelig have mødt Badou Jack, men Pascal blev testet positiv for fire forbudte stoffer i kroppen, skriver Boxing Scene.

