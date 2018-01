Herreslagsmål da tigeren vandt 'Battle of Denmark' 

Der var smæk for skillingerne i det danske topbrag mellem Jonas Madsen og Andreas Lynggaard ved Mogens Palles jubilæumsstævne

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Det længe ventede danskerbrag fik i sandhed gang i tilskuerne på lægterne. Kampen mellem 22-årige Jonas 'Tiger' Madsen og udfordreren 24-årige Andreas 'Discofinger' Lynggaard i letsværvægt med IBF's Junior VM-titel på spil.

Jonas Madsen kom direkte fra et benhårdt træningsophold i det legendariske 5th Street Gym i Miami. Og de lærerige sparringspas mod stærke modstandere i Florida så ud til at betale sig i de første to omgange.

Men den københavnske hjemmebanehelt Andreas Lynggaard gav ikke op uden en proper kamp. Og det fik hele salen til at juble! I fjerde omgang råbte de alle sammen 'Disco! Disco!', da han fik sendt en håndfuld slagkraftige kombinationer af sted lige i smasken på sin danske modstander.

Kampen buldrede derudad! Jonas Madsen fortsatte med at danse rundt om Andreas Lynggaard. Men nærmest på skift fik de leveret deres bomber hver især. Spyttet hang fra kæberne og paraderne begyndte at hænge hos dem begge.

Det endte i et herligt og gedigent herreslagsmål. Ingen gav op. Og ingen gav efter. Der blev delt tæsk ud i stor stil. Et fremragende dansk boksebrag. Den ene brutale fuldtræffer efter den anden. Begge var hårdt medtaget, da klokken befriende klingede efter 10. Og sidste omgang.

Dommerstemmerne blev givet i spænding. Og det var en tæt afgørelse. En split såkaldt decision. 96-94, 94-96 og 97-93. Vinderen af aftenens anden titelkamp i letsværvægt og stadig mester blev Jonas 'Tiger' Madsen.

- Jeg nød at være en del af et dansk topbrag. Vi beviste, at vi har løftet dansk boksning til et andet niveau, lød det fra en veltilfreds Jonas Madsen.

- Desværre gik jeg lidt for meget med på hans (Andreas Lynggaards, red.) leg. Og det blev lidt for meget en slåskamp. Han ville bare slås. Og derfor modtog jeg også nogle rigtig hårde slag, når jeg gik ind på kroppen af ham, lød det fra den danske 'Tiger'.

Men dommernes 'split decision' var Jonas Madsen bestemt ikke tilfreds med. Det var en 'mærkelig' beslutning, følte den danske IBF Junior-mester.

Foto: Jakob Jørgensen

Foto: Jakob Jørgensen

Til gengæld mente Andreas Lynggaard med øgenavnet 'Discofinger', at kampens resultat havde set helt anderledes ud, hvis der blot havde været 12 omgange i stedet for ti.

- Jeg kom for sent i gang. Efter jeg har været ude (med en skade, red.) i næsten 14 måneder, så skulle jeg lige banke lidt rust af, lød det fra Andreas Lynggaard, der kaldte opbakningen fra publikum for 'klasse støtte'.

- Jeg havde det bedste hold bag mig, det er der ingen tvivl om. Det var en ekstremt tæt kamp, og jeg var på hjemmebane her på Frederiksberg. Til gengæld var jeg på udebane i forhold til dommerne, fordi jeg boksede mod en champion, sagde han.

Men 'Discofinger', der i øvrigt indtog hallen til lyden af sin egen nye single bragende ud af højtalerne, var glad for sin performance. Han er blevet en 'bedre bokser', og det fik han så sandelig også bevist i én af aftenens mest medrivende opgør.

I aftenens tredje opgør vandt publikumsfavoritten Pierre 'Pretty Ricky' Madsen over sin georgiske modstander Davit Gogishvili. Ét minut og 55 sekunder inde i fjerde omgang vandt han på teknisk knockout og er dermed stadigvæk ubesejret som professionel.

Pierre 'Pretty Ricky' Madsen i kamp mod Davit Gogishvili fra Georgien. Foto: Jakob Jørgensen

***

60 år med Palle: Men drivet og passionen er den samme

Det var Mogens Palles 60 års jubilæumsstævne. Han er manden, der har defineret dansk boksning i en menneskealder.

Han har øje for det rå talent, og man kan ikke tage fra den aldrende boksepromotor, at han har været manden bag flere danske boksemestre gennem tiderne.

Fredag aften i Frederiksberg Hallerne var foreløbig kulminationen på to års hårdt arbejde efter comebacket som promotor i 2015. En udsolgt arena dannede ramme for Mogens Palles nye boksekuld.

Og hvilken følelse … Hvilken fornemmelse giver det, når man som altid sidder i det fjerneste omklædningsrum og overværer hele stævnet på en lille tv-skærm på sikker afstand.

- Jeg har været i gamet i mange år, og det er nøjagtig det samme drive og den samme passion, der driver værket, lyder det fra Mogens Palle.

Mogens Palle var vanen tro ved ringside - her sammen med datteren Bettina. Foto: Jakob Jørgensen

Dansk professionel boksning har været nede i en bølgedal. Det erkender han. Og derfor er den 83-årige boksepromotor stadig fast besluttet på at genrejse sporten på de danske himmelstrøg. Og var man tilstede i Frederiksberg Hallerne blandt fadbamser, hotdogs, ellevilde tilskuere og en boksering, hvor blodet og svedperlerne sprøjtede fra bokserne, så fik man fornemmelsen af de gode gamle dage …

Og hvem der skal tage over, når han engang 'stiller træskoene' spørger Mogens Palle selv, det ved han ikke. Men en ting er sikkert, så længe han er still going strong, så styrer han biksen. Med hård hånd.

- Vi har lige set en kanon titel-kamp (med Enock Poulsen, red.). Det er nu, mine boksere får chancen for at bevise deres værd, siger Mogens Palle, der også lige sender en stikpille til en anden dansk bokser, der ikke just er i folden hos 'Stald-Palle'.

- At Patrick får lov til at fylde i avisen og sige, han stadig tror på VM-chancen, det er kraftedeme helt ude i hampen og mangel på indsigt, lyder det fra boksepromotoren, der stadig har sine meningers mod.

