Historisk VM-sejr

Mexicaneren Saul 'Canelo' Alvarez skrev tidligt søndag morgen dansk tid et lille stykke boksehistorie, da han besejrede amerikaneren Caleb Plant i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas via en teknisk knockout i 11. omgang.

Den mexicanske bokser kan med sejren således kalde sig verdensmester hos samtlige bokseforbund i supermellemvægt.

Vægtklassen er den samme, som danske Mikkel Kessler plejede at konkurrere i.

Den 31-årige mexicaner sad før kampen på VM-bælterne hos forbundene WBA, WBC og WBO. Han kan nu føje 29-årige Caleb Plants VM-bælte hos forbundet IBF til sin samling.

Saul 'Canelo' Alvarez var på forhånd udset som favorit mod den ubesejrede amerikaner. Mexicaneren bliver bredt anset for at være en af de bedste aktive boksere på tværs af alle vægtklasser, og han skuffede ikke i nattens kamp.

Saul 'Canelo' Alvarez (til højre) vandt nattens VM-brag. Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

Foran et opstemt publikum, der blandt andet inkluderede den tidligere sværvægtsmester Mike Tyson, leverede mexicaneren en stærk præstation.

I kampens første halvdel fulgtes de to kombattanter ellers pænt ad, og teknisk stærke Caleb Plant leverede undervejs flere flotte kombinationer.

I de afgørende runder virkede det dog som om, at amerikaneren løb en smule tør for kræfter. Det udnyttede Alvarez til at skrue op for tempoet og lande flere store slag.

I 11. omgang fik mexicaneren sendt Plant i gulvet for første gang i amerikanerens karriere. Han kom hurtigt op igen, men måtte kort efter lægge sig på ny efter en række nye angreb fra Alvarez, der fik dommeren til at afbryde kampen.

Saul 'Canelo' Alvarez er den første bokser i supermellemvægt nogensinde til at forene alle VM-bælterne.

Han har vundet 57 af sine 60 professionelle boksekampe.