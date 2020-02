- Hun blev sendt hjem med månedlang hovedpine

Publikum jublede, klappede og hujede. Sarah Mahfoud strålede, og Mogens Palle, ja, han sad med statsgaranti derhjemme foran sin tv-skærm og jublede med!

- Job more than well done - the american way, understregede en stolt Sherman Williams en time senere alene i omklædningsrummet, fordi Danmarks nye IBF interim verdensmester i fjervægt, ubesejrede Sarah Mahfoud, stadig havde travlt med at posere til selfies med ekstatiske fans, familiemedlemmer og venner.

Stakkels Sarah, der efter strabadserne bare hungrede efter en isnende kold cola - selvom hun nok alligevel nød de mange fortjente roser fra Gud og hver mand, som i øvrigt var helt på sin plads.

Sarah Mahfoud, the dancing diva, som Sherman igen og igen har slået fast, diskede op med et par dansetrin på den blå kanvas, inden hun med sine arme højt hævet over hovedet i ren og skær triumf og med en mesterlig attitude tog en sejrsrunde rundt i ringen.

For den sejren var usvigeligt sikker, en kamp dommerne scorede: 98-92, 97-93 og 100-90.

- Jeg skal vist bare have lidt mad, slappe af og sove! Så jeg bare kan vågne op og være frisk i morgen, nyde det hele. Jeg orker ikke at have tømmermænd, det vil sgu ikke særlig fedt. Jeg er så glad lige nu, jeg behøver ingen anden rus, sagde en ovenud stolt og lykkelig Sarah Mahfoud. Foto: Lars Poulsen

En knækket argentiner

Med sin aggressivitet, intensitet og et slag-arsenal, hvor især højrelabben udgjorde den markante, afgørende forskel, så endte Sarah ret hurtigt med at tæmme den argentinske puma, den indtil i går nat regerende interim mester Brenda Karen Carabajal, der aldrig rigtig hverken bed fra sig eller viste tegn på sin power.

Argentinerens selvtillid blev knust. Det var en kuet puma, der knækket og med tårer i øjenkrogen forduftede fra ringen efter nederlaget, blev sendt tilbage til Buenos Aires med en alvorlig hovedpine.

- Jeg var aggressiv og tændt fra start. Jeg styrede kampen og fik hurtigt sat gode højreslag ind på hende - hun blev bange og bakkede hele tiden væk fra mig. Det virkede ikke som om, hun ville ind og tage kampen op. Sherman brølede konstant fra mit ringhjørne: Kom nu med den højre, kom nu! Pres hende, kør hende over, råbte han.

- Jeg tvang hende rundt i ringen, hun kunne sgu slet ikke lide at være deroppe. Det var sgu fedt! sagde Sarah Mahfoud, der var ovenud taknemmelig for den opbakning, hun blev mødt i Frederiksberg Hallerne.

- Simpelthen fantastisk opbakning - det var helt vildt! Inden kamplederen kom med afgørelsen, nåede jeg at kigge op og ud på publikum. Hold da op! Folk var så tændte, og der var så mange, fortsatte Sarah om den berusende fornemmelse, der stensikkert har givet akut gåsehud!

Sarah Mahfoud pillede bæltet af sin argentinske modstander i en stor triumf. Foto: Lars Poulsen

- Jeg skulle owne ringen

Forsøgte du at nedstirre Brenda under nationalmelodierne?

- Hun (Brenda, red.) stirrede på mig, så jeg stirrede sgu da bare igen - jeg ville fandme ikke tabe den her kamp.

Har Sherman banket ekstra selvtillid ind i dig?

- Ja, det er hans værk. Han har været god til at give én noget selvsikkerhed. Han sagde, jeg skulle huske at owne ringen. Jeg kunne mærke Brendas blik, vi fik øjenkontakt: Okay, hvis det er det, du vil, så stirrer jeg sgu bare tilbage! Og så flakkede hendes blik: Yes, mand, tænkte jeg.

Rigtig attitude som en world champ?

- Det hele hænger sammen, man kan godt kramme efter en kamp, men vi har aldrig været venner. Det er KRIG! Når man går i ringen. Vi var fjender.

Hun græd bagefter?

- Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Jeg ville sgu også være ked af det, hvis jeg lige var blevet tromlet ned, sagde Sarah Mahfoud.

En historisk bedrift, da du er den eneste dansker, der nogensinde har erobret en IBF VM-titel, godt nok interim, og så i din bare 10. kamp - hvordan føles det?

- Er det ikke vildt? Det er en drøm, der endelig går i opfyldelse - selvom jeg ikke helt tror, det er gået op for mig endnu. Det er det ultimativt største, jeg har opnået i mit liv. Alle de timer, jeg har lagt i træningslokalet …

- Jeg var sindssyg nervøs hele dagen. Mit hjerte hamrede derudaf, jeg kunne slet ikke slappe af. Men jeg vidste samtidig, at jeg var klar. Jeg havde knoklet så meget. Jeg vidste, jeg kunne gå alle omgange, der var intet, der kunne gå galt.

- Alligevel var jeg meganervøs. Men at stå her nu med VM-bæltet om maven, det er helt uvirkeligt - jeg er helt høj på lykke! understregede den danske champion, der dog ikke pønsede på at fortsætte festlighederne i det københavnske natteliv.

Shermans genistreg: - Hun blev sendt til Buenos Aires med månedlang hovedpine

Intet hokus pokus, understregede Sherman Williams, den bahamanske boksetræner, der for godt seks uger siden overtog tjansen som Sarah Mahfouds coach.

Næ nej, det var oldschool bokse-knowhow, der gjorde udfaldet - og selvfølgelig en eminent indsats fra den danske fjervægter.

- Sarah gjorde, som hun havde fået besked på. Nøglen til sejren var hendes aggressivitet - og hendes insisteren på at lande højrehooket. Sarah ramte argentineren med så mange højre punches, at hun blev sendt tilbage til Buenos Aires med en månedlang hovedpine. Den lige højre eller overhånds højrehooket, hun havde fået besked på at gå amok med sin højrelab - og det gjorde hun!

- De fleste europæiske fightere får røven på komedie, når de møder enten amerikanske eller engelske boksere - fordi europæerne gør det alt for textbook-agtigt, den lige højre og lige venstre. Selv Mickey Mouse ville kunne give dig røvfuld, hvis du kom til Miami med det bullshit. Derfor skulle Sarah være bevægelig, aggressiv og propfyldt med selvtillid - Sarah the dancing diva!

- Efter den første træningsuge før jul brokkede Sarah sig …

Over hvad?

- Over alt. Men jeg sagde: ‘Hør her, hvis du vil have den VM-titel, så gør krav på den - din kondition, din selvtillid er det, det drejer sig om. Det gik op for mig, at jeg måtte boostehendes tro på egne evner, og det virkede! Sarah ramte Brenda med så mange power shots, så det havde endt med en KO-sejr, hvis de havde gået en omgang mere. Brenda was hurt, pointerede Sherman.

- Der har måske været mange, der tvivlede på mig - måske endda på Sarah. Men det gør absolut ingen forskel, kritikere, der kun læser aviser og ser boksning i tv’et, giver jeg ikke en skid for, de har aldrig været i en oldschool fight, mens vi andre walk the walk. Det er sgu imponerende at Sarah i sin 10. kamp nu er verdensmester, sluttede Sherman Williams.

Imponeret Brian Mathiasen, bokseekspert: 'All day long, baby!' - Jeg havde sgu været i tvivl om, hvor meget Sherman (Williams, red.) kunne nå at ændre på Sarahs boksestil på så kort tid, men det var bare imponerende. Det var relativt få ændringer, der skulle til, for at Sarah kunne bokse meget bedre. Hun gik væk fra kun at praktisere de lige stød. Sherman fik den lige venstre kombineret med et overhånds højrehook, som gik bag ved Carabajals venstre parade. - De et-to stød afgjorde det hele - hvis hun havde slået de lige slag, som hun ellers plejer, så var de gået i paraderne. Den her lille ændring var nok til sørge for, at Sarahs lige venstre og korte højrehook gik rent ind nærmest hver gang. Ligesom Sherman råbte i ringen: 'All day long, baby!' Overrasket over Brendas manglende vildskab? - Hun (argentineren, red.) havde ingen power overhovedet - hun havde en flot stil, men der kom intet ud af det, mens Sarah flyttede sig rigtig flot og havde gode parader. En kamp, jeg uden problemer selv ville score 100-90: At der er to dommere, der har to-tre omgange til argentineren, kan jeg ikke forstå. - Det er stort, en VM-titel, godt nok kun én interim, men det er Sarah der er number one, det var fantastisk for dansk professionel boksning med endnu en verdensmester hos kvinderne. Nu har vi både hende og Dina, som potentielt kan mødes. Vis mere Luk

