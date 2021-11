Hun vil tæske Mahfoud

For første gang i snart to år skal Sarah Mahfoud i kamp, og det bliver med tysk modstand i skikkelse af Nina Meinke, der har bokset 14 kampe og kun tabt to gange.

De seneste fem kampe har den 28-årige udfordrer gået sejrrigt igennem.

- Nina Meinke, som er nummer ét på IBF’s verdensrangliste og af samme grund er udpeget som den næste officielle udfordrer, har accepteret at bokse mod Sarah Mahfoud fredag den 7. januar 2022 i Brøndby Hallen. Dermed indledes det nye år med et brag af en VM-kamp på dansk grund og et boksestævne, som desuden kommer til at byde på andre store titelkampe, siger Mogens Palle.

Foto: Stine Tidsvilde

Mahfoud sætter både sin VM-titel samt sin perfekte 10-0-statistik på spil, men indtil nu har der ikke været noget, der har rystet den danske fighter.

Hendes sidste opgør skal findes helt tilbage i februar, hvor Brenda Carabajal fik hug i Frederiksberg Hallerne og tabte med enstemmige dommerstemmer.

Ved Palle-stævnet i Brøndby Hallen skal Enock Poulsen op mod franske Massi Tachour (16-4), og de to kæmper om det ledige EM-bælte i letweltervægt.

Poulsen har elleve sejre i lige så mange mulige, og han får forhåbentlig følgeskab af endnu en ubesejrede dansker, nemlig Ditlev Rossing (14-0), der formentlig også skal i ringen.