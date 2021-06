- Hvad fuck ved du om at slå folk ud?

Søndag nat sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? Udover hovedfighten er der flere andre kampe. SE MED HER (Ekstra Bladet+)



Det bliver et brag, når YouTube-stjernen Logan Paul møder den ubesejrede Floyd Mayweather i Miami på søndag, natten til mandag dansk tid.

Logan Pauls karriere i boksning er dog ikke synderligt imponerende. Den tæller to kampe mod den britiske YouTube-kollega KSI, hvor en endte uafgjort, og den anden blev vundet af KSI.

Den dårlige statistik stopper dog ikke Logan Paul i at tro på en sejr mod Mayweather.

Logan Paul siger selv, at han har lært meget af Mayweathers sidste kamp, der var en showkamp mod Conor McGregor i 2017.

Har lært af McGregor

Til True Geordie Podcast fortæller Logan Paul, at han ikke vil begå de samme fejl, som Conor McGregor gjorde i 2017.

- Jeg kommer ikke til at blive træt lige som Conor, jeg kommer ikke til at blive helt opstemt, fordi jeg lander et godt slag - Floyd ved, hvad han fucking laver, siger Logan Paul.

Hos Logan Paul er der bestemt ikke noget i vejen med selvtilliden, og han har ingen problemer med at sige, hvordan, han tror, en kamp mod MMA-udøveren ville gå.

- Jeg tror, jeg kunne slå Conor i en boksekamp lige nu, Conor imponerer mig ikke.

- Jeg er fucking klar

Selvtilliden er ikke helt lige så høj, når det kommer til mødet med Mayweather, selvom Logan Paul har tillid til sine egne evner.

- Enten kommer jeg til at slå ham ud, ellers så kommer det til at gå kampen ud, men min kondition er sindssyg. Jeg er fucking klar, fortæller Paul og uddyber:

- Hvis jeg slår Floyd ud, vil det være, fordi Gud har velsignet mig med et mirakel, og jeg fanger ham i noget dumt, fordi han tror, jeg er dårlig.

I podcast-afsnittet lægger Paul heller ikke skjul på, at han ikke har høje forventninger til, at Floyd Mayweather skulle have evnerne til at ende kampen hurtigt.

- Det får mig til at grine, når Floyd siger: 'Jeg slår dig ud den sjette juni,' med alt respekt Hr. Mayweather, hvad fuck ved du om at slå folk ud?, siger Paul.

