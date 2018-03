Hylder 'Gamle' Hansen: Ufattelig betydning for dansk boksning

Hansen-Green - 1979

‘It’s all over, Dave Green has lost the European Championship to thirty-six year old Jorgen Hansen in one of the greatest turn-ups, that I’ve known in boxing in 40 years. Unbelievable’, råbte den engelske boksekommentator fra ringside i Randers Hallen efter sensationen den 28. juni 1979.

Få havde levnet danskeren en chance mod den engelske verdensklassebokser, 26-årige Dave ’Boy’ Green, som da også startede aggressivt mod sin ti år ældre modstander, som tog tælling i 2. omgang.

Så vågnede Hansen og begyndte at udbokse Green, som han fangede med en hård højre i 3. omgang. Green tog tælling, men Hansen var straks over ham og sendte ham i gulvet igen.

Hansen-Palm - 1980

Den 13 år yngre Hans Henrik Palm var favorit i det meget imødesete og stærkt hypede danskeropgør om EM-titlen i weltervægt i Brøndby Hallen den 17. oktober 1980.

6.000 tilskuere skabte en kogende kulisse rundt om ringen, hvor teknikeren Palm, der var ubesejret gennem 29 kampe, dominerede fra start.

Men han havde lagt for hårdt ud og løb efterhånden tør for kræfter, så hårdtslående Hansen kom tilbage i kampen og stoppede ham mod slutningen af niende omgang.

Hansen- Palm - 1981

Revanchekampen i K.B. Hallen den 9. oktober 1981 var omgivet af lige så stor interesse, og efter en meget lige kamp blev udfaldet diskuteret intenst.

Den italienske kampdommer havde således Palm som vinder på point, mens de to danske sidedommere pegede på Hansen.

Palm følte sig groft snydt, og skuffelsen over det, som han mente var en vennetjeneste til Hansen, var massiv.

- Tyve år senere sagde jeg til Jørgen, at jeg var blevet snydt, og han mumlede: ’Ja, det blev du måske nok’, genfortæller Palm.