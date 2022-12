I heftig internet-beef med youtubere

Den temperamentsfulde irer Conor McGregor er endnu engang havnet i en infight.

Denne gang er det dog ikke på den store kampsportsscene, men i stedet på det sociale medie Twitter, hvor han er kommet i en heftig diskussion med de to store youtube-personligheder KSI (Olajide Olayinka Williams Olatunji red.) og Logan Paul.

Internet-beefen kommer på baggrund af, at KSI skal bokse mod den tidligere MMA-stjerne Dillon Danis 14. januar, og her tror McGregor, at hans tidligere MMA-kollega kommer til at vinde.

Der er lagt op til endnu et kendis-brag når KSI møder Dillon Danis 14. januar. Foto: Steven Paston/Ritzau Scanpix

Det er KSI dog ikke enig i og skriver, at han kommer til at gøre seriøs skade på McGregors 'dreng.'

Den dobbelte UFC-mester er dog ikke begejstret for hverken KSI eller kampen i det hele taget.

'Bror, du er en venlig lille nørd, jeg er ligeglad. Han (Dillon Danis red.) burde være tilbage og kæmpe i MMA, hvis han tager den her 'little nothing burger match' med dig.'

'Jeg kunne ikke være mere ligeglad med den her type boksning,' skriver McGregor.

Det svar fik pludselig Logan Paul, der har 23,6 millioner abonnenter på Youtube, til at deltage i diskussionen.

'Den her type boksning?'

'Boksning er boksning. Jeg er Youtuber, og jeg formåede stadig at gøre mere skade på Floyd (Mayweather red.) end du gjorde,' skriver Paul.

Logan Paul har sammen med KSI energidrik-mærket PRIME. Foto: Christian Petersen/Ritzau Scanpix

Både Logan Paul og Conor McGregor har kæmpet mod Floyd Mayweather tidligere i karrieren.

Mens McGregor tabte på teknisk knockout, formåede Paul at holde otte runder i ringen og kampen endte uden vinder.