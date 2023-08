Inden boksebrag: Deler nøgenbillede af dansk supermodel

En dansker er blevet centrum for mudderkast før et boksebrag om nogle måneder

Om lidt over to måneder skal Logan Paul i ringen mod Dillon Danis.

Og når der ikke er længere tid til boksebraget, så er de to kamphaner begyndt at kaste mudder efter hinanden.

Særligt Dillon Danis forsøger at komme ind under huden på sin modstander på de sociale medier.

Han har således delt billeder af Logan Pauls kæreste - den danske supermodel Nina Agdal.

Der er helt konkret tale om falske nøgenbilleder af danskeren, som har boet i USA i de seneste mange år.

Sådan lyder det fra flere internationale medier - eksempelvis TMZ.

Nina Agdal og Logan Paul. Foto: Kevin Jairaj/Ritzau Scanpix

De falske billeder af 31-årige Nina Agdal har fået influenceren Alissa Violet op i det røde felt.

Hun har i hvert fald kommenteret onsdagens billede fra Dillon Danis.

- Kammerat, det er helt skævt det der. Er du okay? Det er langt over stregen. Hun har absolut intet med det at gøre. Bare slå ham i ringen, skriver Alissa Violet helt præcist.

Men det fik ikke Logan Pauls kommende modstander til at stoppe med at bruge billeder af modellen.

Til højre ses Dillon Danis i kamp. Foto: Nam Y. Huh/Ritzau Scanpix

Dillon Danis har således også postet billeder af Nina Agdal sammen med hendes tidligere kæreste - stjerneskuespilleren Leonardo DiCaprio.

Ifølge det amerikanske medie har Logan Paul endnu ikke responderet på de falske billeder af supermodellen.

Boksebraget finder sted 14. oktober i Manchester i England.