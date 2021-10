Ingen sex – heller ikke med mig selv

Tyson Fury overlader intet til tilfældighederne før sit tredje opgør med Deontay Wilder i Las Vegas natten til søndag.

Det er således ikke kun øl og fastfood, den leveglade sværvægter fravælger i den sidste opladningsfase. Han har nemlig helt fravalgt sex – også med sig selv.

Mens britens trofaste hustru, Paris, samler kræfter hjemme i Morecambe efter at have født parrets sjette barn efter næsten at have mistet den lille pige ved fødslen, fortæller han, at han sågar også har fravalgt onani.

En øvelse, som han ellers har betjent sig af til overflod, nemlig syv gange dagligt, når han har været alene i træningslejr. ’For at få testosteronet til at pumpe’, som han udtrykte det før Wilderkampen i februar 2020.

Her afslørede han frimodigt også, at han havde givet rigtig meget oralsex for ’at styrke sin kæbe’.

Tyson Fury har tidligere nydt at have sin kone Paris med sig til kamp. Foto: AP Photo/Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Denne gang er hans fokus et helt andet, fortæller han ifølge Daily Mail.

- Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst gjorde det. Mine bukser er lynet helt op her.

Han mener, at det er en myte, at ingen boksere har sex dagen før en kamp.

- Jeg tror ikke på den. Selv er jeg en bokser af den gamle skole. Jeg kan lide at beholde al den energi i tanken, jeg kan, og så smide al min opsamlede aggression i hovedet på min modstander.

Tyson Fury, der tidliger har været lidt af et sexmonster før sine kampe, har denne gang levet i afholdenhed. Foto: Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han har trænet røven ud af bukserne, og at han er opsat som aldrig før.

- Folk har kaldt ham en bums, siden jeg slog ham sidst, men han er stadig min farligste modstander med den slagkraft, han besidder. Og af alle mine kampe – inklusiv den mod Wladimir Klitschko, hvor jeg vandt mine VM-bælter - er det denne kamp, som jeg ønsker at vinde mest.

I modsætning til altid talende Tyson, har Wilder forholdt sig tavs i de 20 måneder, siden han tabte klart på knockout. Han har ikke hjulpet med at sælge billetter, og det falder hans modstander for brystet.

- Jeg er – i modsætning til min modstander - derude hver uge og gør mit arbejde for at promovere kampen, og hvis han ikke gider møder medierne, burde han trækkes i løn, mener Fury.

Tyson Fury slår Deontay Wilder i gulvet i deres seneste opgør i februar 2020. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

I forhold til den i årevis så hypede kamp mellem ham og landsmanden Anthony Joshua, siger Fury, at han ikke sparker til folk, der ligger ned. Men han fremhæver, at han – hvis det var ham, der havde tabt til den mindre og lettere ukrainer, Oleksandr Usyk – så havde han fået enden på komedie fra alle sider.

- Dette landskab forandrer sig hele tiden, siger han om sværvægtsscenen, før han understreger, at han også selv lige skal forbi en stor forhindring.

- Jeg undervurderer aldrig nogen og specielt ikke ham. Han slog mig i gulvet i vores første kamp, så jeg kender alt til hans power. Han har slået alle sine modstandere ud, men det virkede ikke mod mig. Jeg kom op igen. Nu må vi se, om han har kunnet håndtere sit første nederlag.