Ingen vinder: YouTube-stjernen anede intet

Han er måske verdenshistoriens bedste bokser, men når 44-årige Floyd Mayweather søndag gør comeback i et live-brag sendt direkte hos Ekstra Bladet, så bliver reglerne ikke helt som normalt.

Såvel Mayweather som modstanderen i ringen, YouTube-stjernen Logan Paul, er tilladt at slå hinanden ud på knockout, men der vil ikke blive udråbt nogen vinder...

Det står klart onsdag eftermiddag, hvor kampens regler fra Florida State Athletic Commision er meldt ud i blandt andet Daily Mirror.

Der bokses med såkaldte 12oz-handsker og intet hovedbeskyttelse. Derudover vil der i de otte gange tre minutter, kampen varer, ikke være dommere rundt om ringen til at finde en vinder på point.

Skulle der opstå et knockout-slag, så vil der dog være en kampleder i ringen til at afbryde kampen.

De uddybede regler kommer efter, at Logan Paul har meldt ud, at han ikke aner, hvad reglementet vil være i kampen.

- Vi er klar til alt. Vi har lavet en solid træningslejr og sparrer hårdt over 10-12 runder med tre forskellige gutter, så vi er klar, lyder det fra Logan Paul.

- Det bliver en krig. Jeg kommer ikke til at gøre det pis nemt for ham. Vi har trænet røven i laser i otte måneder nu for at møde ham, siger Logan Paul.

Klar til kamp i Miami

Mens Logan Paul har bokset en enkelt kamp før, som han tabte, så kommer Floyd Mayweather med 50 sejre på stribe - og søndagens showkamp tjener han 610 millioner kroner på.

- Mit tilnavn er ikke 'money' uden grund. Jeg tror på at arbejde smartere - ikke hårdere. Så hvis det er noget nemt som et legaliseret bankrøveri, så skal jeg da gøre det, siger Mayweather.

Hans kamp i august 2017 var også en slags showkamp, men sejren i 10. omgang over MMA-fighteren Conor McGregor talte dog som en officiel kamp. Siden forsøgte han sig også med en enkelt kamp i kickboxing, inden han nu altså vender tilbage til bokseringen.

