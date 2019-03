Intet dansker-brag - men hjemmebane i VM-forsvar

Alt tyder på, at Dina Thorslund forsvarer sin WBO-titel på hjemmebane i maj/juni mod April Adams

Forrige fredag skulle det være afgjort, hvem der vandt det såkaldte purseoffer til WBO-titelkampen mellem Dina Thorslund og April Adams.

Men purseoffer blev aflyst, fordi de to promotorer er tæt på enighed om, at australske April Adams har indvilget i at komme til Danmark, så Dina Thorslund kan forsvare sin titel på hjemmebane.

- Vi er meget tæt på at få en aftale på plads. I løbet af de kommende dage kommer de sidste detaljer forhåbentligt på plads, siger promotor Nisse Sauerland.

Han uddyber:

- Det er planen, at kampen om WBO-titlen skal bokses i maj/juni i Danmark, så Dina kan glæde sig over at få hjemmebane, uddyber promotoren.

Næsten enslydende melding kommer fra Australien, hvor April Adams promotor er indstillet på den lange rejse til Danmark i forsøget på at erobre WBO-titlen.

- Det har taget lidt tid at nå aftalen, men vi er tæt på at lukke aftalen om, at April Adams skal møde Dina Thorslund i Danmark., skrev Adams' promotor, Angelo DiCarlo, forleden på Facebook.

Dina Thorslund forsvarede sin WBO-titel tidligere på året, da Alesia Graf fra Tyskland blev besejret. Foto: René Schütze.

Intet danskerbrag

Med VM-kampen næsten på plads kan det så godt som udelukkes, at der i nærmeste fremtid bliver et danskerbrag mellem Dina Thorslund og Sarah Mahfoud.

Det havde krævet, at Dina Thorslund skulle opgive sin VM-titel, og det tyder intet på.

Samtidig er kemien mellem de to promotorer, Nisse Sauerland og Mogens Palle, ikke den bedste.

De vil begge stå som arrangør af et opgør og på trods af flere tilbud frem og tilbage over bordet, ligner den fight lige nu en død sild.

Mogens Palle har angiveligt tilbudt en kamp med 600.000 kr. på spil, hvor vinderen ville hæve 360.000 kr., mens taberen ville få 240.000 kr.

Nisse Sauerlands tilbud indebar, at de to boksere skulle dele beløbet.

