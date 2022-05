Irriteret Tyson: - Han ville ikke lade mig være

Regel nummer ét når du møder Mike Tyson: Lad være med at irritere ham.

Firsernes uhyggelige Iron Mike er for længst afløst af en rundere og mere mild bokse-pensionist, men overtræder du regel nummer ét, vanker der.

Det fik medpassageren Melvin Townsend III at mærke under en ruteflyvning på vej fra San Francisco mod Florida 20. april, da Tyson uddelte nogle solide træffere.

- Han ville fandeme ikke lade mig være i fred, siger Tysons egen podcast, ’Hotboxin’ with Mike Tyson'.

Ville bare være alene

Angiveligt forsøgte 55-årige Tyson først verbalt á la ’Sæt dig ned’, ’lad mig nu være’ og den slags. Men det stoppede ikke Townsend III, der i øvrigt er en dybt kriminel type.

Medpassageren havde fået taget en selfie med bokselegenden, men han ville mere end det. Han ville snakke. Det gad Tyson ikke og bad om en slags privatliv.

Læs også: Stjerner forsvarer Tyson

Da det ikke blev efterkommet, reagerede ’den ondeste mand på planeten’, som Tyson i sin velmagtsdage blev kaldt.

I sidste halvdel af 1980'erne redefinerede Mike Tyson professionel sværvægtsboksning med drabelige knockouts af folk som Frank Bruno, Larry Holmes, Trevor Berbick, Tony Tucker og her Michael Spinks i 1988. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix

Der var både tændte mobiltelefoner og øjenvidneberetninger, og det hele stemte overens med Tysons egen beretning. Han reagerede skarpt, fordi den anden mand bare var pisseirriterende.

'Min kone bliver skidesur'

Derfor har hverken Melvin Townsend III eller nogen anden lagt sag an, og den offentlige anklager i San Mateo County har da også for længst besluttet at lade Tyson slippe for en sag.

Tyson fortæller, at han som regel får hustruen på nakken, når han flyver rutefly.

- Jeg burde ikke gøre det, man. Min kone bliver skidesur, når jeg flyver. Men hvad fanden skal jeg og mine venner dog finde på under en flyvetur.

Ja, Mike. Det har vi så fået svaret på nu.

