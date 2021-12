Iskold luft: Tilliden er væk

Der er kold luft mellem den danske topbokser Ditlev Rossing og promotor Mogens Palle.

Ekstra Bladet har set mailen, hvor den hårdstlående profil opsiger samarbejdet mellem de to, og skrivelsen taler sit tydelige sprog.

'Det er blevet mere og mere tydeligt for mig at se, at du ikke længere har hvad der skal til for at løfte min boksekarriere til det højest mulige niveau, det drejer sig både om det sportslige og det økonomiske.' skriver Ditlev Rossing blandt andet i sin opsigelse til Mogens Palle.

Nu bliver den opsigtsvækkende beslutning så uddybet. Det sker i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, hvorfor det ikke har været muligt at stille opfølgende spørgsmål til Rossing.

Den 26-årige bokser, der begår sig i vægtklassen cruiservægt, understreger, at grunden til bruddet med Mogens Palle er, at tilliden til den 87-årige boksepromoter ganske enkelt er væk.

'Der kan være mange grunde til, at man søger andetsteds, men i det her tilfælde handler det om, at jeg har mistet tilliden til, at Mogens Palle kan løfte min karriere til det niveau, som jeg dedikeret har jagtet gennem de sidste 5 år.' skriver Rossing.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mogens Palle fortæller, at han har brugt 15-16 millioner på at bygge professionel boksning. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet snakkede mandag med boksepromoteren, der blandt andet fortalte, at det var hamrende illoyalt af Rossing, og at han ikke forstod sin nu forhenværende klients version af bruddet på de sociale medier.

Men den køber Rossing ikke.

'Jeg har altid været loyal overfor Mogens Palle og trænet benhårdt for at nå hertil. Men gennem den sidste tid har der været forskellige episoder, der har ført til, at jeg ikke længere finder det rigtigt at have Mogens Palle som manager/promotor', skriver bokseren uden dog at kaste nærmere lys over situationerne.

'Jeg finder det ikke nødvendigt at gå i detaljer om alle de episoder, hvor jeg har følt mig behandlet uden respekt for min dedikation og indsats.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ditlev Rossing i kamp mod Sviotoslav Svyryd fra Ukraine. Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

Selv om han nu står uden promotor, er Rossing overbevist om, at han på den lange bane har taet den rigtige beslutning.

Og planen for karrieren er uforandret: Han skal blive den bedste i verden.

'Min helt klare ambition er at fortsætte med at træne og kæmpe videre for at nå mit ultimative mål, som er at blive verdensmester i min vægtklasse, Cruiservægt.'