'Jeg fik for meget sex'

Bokselegenden Mike Tyson er angiveligt tæt på et opsigtsvækkende comeback i ringen.

I øjeblikket flirter det 53-årige bokse-ikon med en tredje kamp mod den ligeledes pensionerede og fire år ældre Evander Holyfield.

Det lyder ikke nødvendigvis som verdens allerbedste idé, men nu bedyrer Tyson, at han har lært af fortidens fejltagelser.

Og nej, det er ikke de berømte ørebid, han taler om.

Fejlen, som 'Iron-Mike' ikke vil gentage, er at have for meget sex.

For som han i sin tid skrev i selvbiografien 'Undisputed Truth', 'jeg havde for meget sex'.

Og det var endda i de år, hvor han afsonede en fængselsdom for voldtægt.

'Jeg var for træt til at træne eller arbejde. Jeg var bare i cellen hver dag', forklarer han i bogen.

Men de tider er forbi nu, bedyrer han i sin Hotboxin’ podcast.

- Du kan ikke knalde alle de piger, som du plejede, da du var ung. Det var sjovt dengang, men når du bliver ældre, er de ikke sjove længere. Det er ikke sjovt at knalde hele dagen længere. Nu vil du fandeme have nogle penge, fastslår bokselegenden.

Ifølge hans tidligere manager Rory Holloway er det ikke tomt pral.

- Jeg vidste, at der ikke var nogen, der kunne stoppe ham i ringen. Den eneste grund til, at han måske ikke huskes som den største, er hans svaghed for kvinder. Alle beslutninger, han traf, drejede sig om kvinder og sex, siger han og fortsætter.

- Jeg vidste, det ville indhente ham. Og det gjorde det.

