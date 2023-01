- Jeg gør det til ære for far

Det hele er lidt angstprovokerende, fordi jeg nu er helt alene med alt, men jeg skylder min far at lave det her stævne, siger Bettina Palle

Bettina Palle kører den professionelle boksebutik videre.

I hvert fald har hun nu planlagt det første stævne efter sin fars død i august.

4. marts i Musikteatret i Albertslund er Sara Mahfoud, Oliver Meng og Jacob Porsgaard på programmet sammen med fire-fem amatørkampe.

- Det er lidt angstprovokerende, at jeg nu står helt alene med alt. Jeg har ingen jeg kan spørge, siger Bettina Palle, der dog har arbejdet tæt sammen med sin far, bokselegenden Mogens Palle, i mange år om de professionelle boksestævner.

Om der bliver flere stævner ud over det forestående i marts, er endnu ikke afgjort. Det må fremtiden vise. Men økonomien skal hænge sammen for boksepromotoren.

- Jeg laver det her stævne til ære for min far. Det fortjener han. Jeg vil gerne bevise, jeg godt kan alene. Og så kan det godt være han synes jeg er dybt idiot at fortsætte. Omvendt tror jeg også, han er en smule stolt over, jeg nu laver det her stævne, siger Bettina Palle.

Bettina Palle kan i år også fejre 25-års jubilæum som promotor og manager.

- Jeg er ikke på helt bar bund. For jeg har stadig et stort netværk og mange udenlandske kontakter, som jeg samarbejder med. Men det er meget specielt at arrangere det første stævne, hvor min far slet ikke er med mere, siger Bettina Palle.

For at få forretningen på skinner i fremtiden er det helt afgørende med en samarbejdsaftale med en tv-partner.

Mogens Palle havde TV 2 i starten af perioden, da han gjorde comeback som boksearrangør i 2015.

Men siden den aftale udløb har Palle-lejren ikke haft en fast tv-partner. Og det er en voldsom udfordring, hvis professionel boksning skal have en permanent fremtid i Danmark.

- Jeg tager den økonomiske risiko med det her stævne, men det vil være svært at køre butikken videre, hvis det ikke lykkes at få en tv-aftale, pointerer Bettina Palle.

Mogens Palle fortalte i 2019, han har tabt hele 12 mio. kr . på professionel boksning i løbet af en periode på fire år, siden han gjorde comeback.