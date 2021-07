Jesper D.: Han er færdig som bokser

- Man er et afskyeligt menneske, hvis man kan finde på at gøre sådan nogle ting, siger bokseformand Jesper D. Jensen

- Jeg er dybt rystet over at læse om sagen, og jeg tager meget kraftigt afstand fra det, der tilsyneladende er sket.

- Jeg er stærk modstander af al slags vold, men man er et afskyeligt menneske, hvis man kan finde på at gøre sådan nogle ting mod en kvinde.

Ordene kommer med utilsløret forargelse fra formanden for Dansk Professionelt Bokseforbund (DPFB), Jesper D. Jensen og retter sig mod voldssagen mod bokseren og Satudarah-rockeren Patrick Nielsens voldsomme gerninger.

Han er netop blevet sigtet for grov vold mod en kvinde og varetægtsfængslet for i 14 dage.

Patrick Nielsen boksede sin formentlig sidste kamp mod Armen Ypremyan i Gilleleje-hallen. Dømmes han for vold, kan han ikke få licens. Foto: Jonas Olufson

Patrick Nielsen trak ifølge sigtelsen i søndags en kvinde ned på jorden og ned ad en trappe til en kælderskakt, hvor han ruskede rundt i hende og slog og trampede hende på hovedet, før han pressede sin sko mod hendes hals og tog kvælertag på hende, så hun ikke kunne få vejret og til sidst besvimede.

Han har erklæret sig delvis skyldig.

Patrick Nielsens bokselicens kom allerede til diskussion sidste år, da Patrick Nielsen fortalte, at han havde meldt sig ind i rockerklubben.

Forbundets paragraffer indeholder således en Artikel 5, hvori det hedder, at ’Forbundet kan med øjeblikkelig virkning fratage en licens for en begrænset eller ubegrænset. periode, såfremt licenshaveren, efter tildeling af en skriftlig advarsel, vedblivende overtræder DPBF's love og regulativer, eller gør sig skyldig i handlinger, der skader den professionelle boksnings anseelse og omdømme’.

Bokseformand Jesper D. Jensen med Patrick Nielsen ved en tidlgiere lejlighed. I dag tager han skarpt afstand for hans handlinger. Foto: Lars Poulsen

Men den mangeårige promotor Mogens Palle, der gav Patrick Nielsen en ny mulighed for comeback, mente ikke, at han kunne fratages sin licens, medmindre han var dømt.

- Men hvis han bliver dømt for vold, så er der ingen tvivl om, at han er udelukket fra at have en bokselicens, siger Jesper D. Jensen.

Patrick Nielsen har opnået 30 sejre i 33 kampe i mellemvægt og supermellemvægt.

Han har ikke været i ringen siden 5. oktober 2019, hvor han i Gilleleje Hallen måtte slide for en pointsejr over armenske Armen Ypremyan.