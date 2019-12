Joshua vandt blodigt hævn-opgør

Antony Joshua er igen på toppen af sværvægtsboksningens top, efter at han lørdag aften pointbesejrede Andy Ruiz.

Den 30-årige brite, der sensationelt tabte alle sine VM-bælter til Ruiz, da den trinde, jævnaldrende mexicaner 1. juni stoppede ham i Madison Square Garden, havde lært af sine fejl.

For hvor han i den første kamp angreb Ruiz fra start, så var re-matchen i Saudi-Arabien helt anderledes.

Briten startede nemlig både påpasseligt og respektfuldt, men formåede alligevel allerede i første omgang med en tung højrehånd at slå Ruiz' venstre øje op.

Stille og roligt arbejdede Joshua sit venstrehook varmt på Ruiz, der noget tungere end i første kamp kun sporadisk fik slag ind. Til gengæld var de som altid hårde, og også Joshuas øjenbryn blev slået op.

Op gennem omgangene fortsatte mønstret: Joshua holdt defensivt Ruiz på afstand med sit venstrejab og krydsede med sin højre, mens Ruiz fra ringens midte var den angribende part, når han med sin kortere rækkevidde kom med små eksplosioner.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Det betød, at Joshua langsomt oparbejdede et pointforspring og med et eller to store slag i hver omgang fik kørt Ruiz mør.

Først i ottende omgang fik Andy Ruiz kørt en slagserie ind på Johua, og mexicaneren øjnede blod. Han fik også held til at bringe Joshua lidt ud af fatning, hvilket lovede godt for de sidste runder.

Til de sidste tre omgange var Ruiz klar over, at han skulle mere ud af busken for at vinde. Derfor gik han oftere frem - og hver gang var det farligt.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Men Joshua boksede igen klogt og meget defensivt, og mexicanerens angreb havde ikke den store effekt - faktisk var det briten, der satte en slutspurt ind i sidste omgang for at sætte trumf på.

Dommerne var nu heller ikke i tvivl. Joshua vandt enstemmigt med dommerstemmerne 118-110, 118-110 og 119-109 og kunne igen kalde sig verdensmester i IBF, WBO og IBO og derfor også super-verdensmester i WBA.

