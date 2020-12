Juletæsk: Ingen gaver i Gilleleje

Der var både flæskestegssandwich og ris a la mande i et hjørne af Gilleleje Hallen, men oppe i ringen blev der bestemt ikke givet gaver, da TK Promotion bød 400 tilskuere på jule-boksning.

Efter en række amatørkampe var det Michael Nielsen fra Horsens, der i sin fjerde kamp i superbantamvægt åbnede prof-ballet mod mere rutinerede Johnson Telez fra Nicaragua.

28-årige Nielsen, der i en sen alder har smidt trøjen, var den klart mest initiativrige og aktive, og selv om der måske ikke var voldsom bund i ret mange af slagene, så kørte han en stensikker pointsejr hjem over de seks omgange.

Michael Nielsen, der er af filippinsk oprindelse, bokser både som amatør og professionel efter de ret nye regler, hvor man ikke bliver låst, fordi man har bokset en prof-kamp. Først efter 15 kampe skal der vælges.

Det lykkedes Michael Nielsen at undvige de fleste af sin modstanders vilde sving. Foto: Jonas Olufson

Han har dog ikke nogen store ambitioner som amatør længere, forklarede han efter sin sejr, hvor han straks leverede et spektakulært bevis på sin fortid som breakdancer.

- Det er en titelkamp som prof, jeg går efter, sagde Michael Nielsen, der for anden gang skulle gå seks omgange og var meget tilfreds med, hvordan han havde økonomiseret med sine kræfter.

- Han ramte mig med et par af sine vilde sving, men jeg var aldrig rystet, og jeg synes selv jeg fandt balancen mellem at være aktiv og bokse sikkert, lød det.

Payman Akbari måtte på hårdt arbejde mod Lucas Cabeo Benziers. Foto: Jonas Olufson

I super fjervægt skulle Payman Akbari forsøge at følge op mod franske Lucas Cabeo, som viste sig at være en drilsk modstander, der god til at skære ringens hjørner af.

Der var ikke udelt tilfredshed i hallen over den danske 3-0 pointsejr, men den kunne sagtens forsvarers, fordi den 19-årige dansker ramte mest og renest i sin kun tredje prof-kamp.

- Han kom fremad, erkendte Payman Akbari.

- Han var også stærk og kunne tage nogle slag, så det var først og fremmest erfaring, jeg fik med i aften.

Jacob Bank gav ikke Gaston Due chancen for at komme ind i kampen. Foto: Jonas Olufson

I mellemvægt skulle jævnaldrende Jacob Bank op mod den 17 år ældre franskmand, Gaston Due, som kom med en lang karriere bag sig og højre fod forrest.

Bank var aggressiv fra første færd og satte sig fuldstændigt på første omgang, før veteranen svarede lidt mere igen i den næste.

Danskeren med den flotte, oprejste stil havde dog godt styr på sin lidt akavede modstander, arbejdede godt med sit jab og holdt afstand, når situationen krævede det.

Han følte endda så meget overskud, at han forsøgte sig med at skifte benstilling i tredje omgang og i fjerde fik også luftede et møllesving a la Ali, før han kunne trække sig tilbage med en stensikker pointsejr og endnu et løfte om en lovende prof-karriere.

- Han var rigtig svær at komme ind på. Jeg gik efter at stoppe ham, men han var for stærk, lød det anerkendende fra sejrherren.

- Havde jeg haft lidt flere omgang, havde jeg stoppet ham. Og jeg havde luft til meget mere. Næste gang håber jeg på seks omgange, lød det fra Jacob Bank.

