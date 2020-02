Kæmpe boksebrag på dansk grund

Så blev det endelig offentliggjort: Promotor Bettina Palle har vundet retten til at arrangere den storstilede EM-kamp mellem den regerende, spanske europamester i superletvægt Sandor Martin og den ubesejrede danske Danish Fight Night-bokser Enock Poulsen.

Onsdag stod det altså langt om længe klart - sort på hvidt på Europæiske Bokse-Unions (EBU) hjemmeside - at Bettina Palle nu i alt har 75 dage til at få de sidste ender til at mødes og altså afholdt den længe ventede EM-kamp på dansk jord.

Om det så bliver i Frederiksberg Hallerne i København eller på Enock Poulsens daglige territorium, nemlig Aarhus, er endnu uvist.

Men sikkert er det, at Team Palle med et bud på knap en halv million kroner sikrede sig retten til at arrangere EM-kampen, eftersom spanske Boxing Star kun bød godt 150.000 kroner.

Det skriver mediet Knock-Out.dk.

27-årige Enock Poulsen, der ikke har været i kamp siden EU-titelsejren over polske Michal Syrowatka tilbage i juni sidste år grundet en operation i sit venstre knæ og efterfølgende genoptræning, modtog derfor onsdagens nyhed med stor begejstring.

Enock Poulsen får sin EM-kamp. Foto: Lars Poulsen

- Det er så dejligt! Nu glæder jeg mig bare helt enormt, og så skal jeg bare i gang med boksetræningen, så jeg kan stå knivskarpt, når det endelig går løs, siger Poulsen, der bestemt ikke er i tvivl om, hvor den fremtidige EM-kamp kommer til at rangere på skalaen over store øjeblikke:

- Det bliver uden tvivl det største øjeblik i min karriere indtil nu. Det er også nu, jeg sagtens kan mærke, at presset begynder at melde sig - men jeg har altid kunnet stå for presset. Jeg glæder mig bare til at gøre comeback i ringen, fastslår den sultne superletvægter, der netop har intensiveret de daglige strabadser til to hårde træningspas i bokseklubben på Frederiksbjerg.

Om det så også i sidste ende bliver den 26-årige spanier Sandor Martin, som rent faktisk ender med at blive Enock Poulsens modstander i et EM-brag under danske himmelstrøg vil tiden vise. Den regerende mester er nemlig også pænt placeret på verdensranglisterne og har muligvis en VM-kamp i sigte.

Derfor er det helt store spørgsmål da også, hvad Martin pønser på: Vil han risikere et potentielt skud om en VM-titel med et ellers risikabelt EM-titelforsvar i Danmark.

Hvis ikke, så kan Poulsen i stedet se frem til et møde med den bedst rangerede på EBU’s rangliste, der ellers er villig til at agere stand- in.

- Nu har vi sat os i hovedet, at det bliver Sandor Martin. Det er det, vi har indstillet os på og træner hen mod, siger boksetræner Thomas Povlsen.

