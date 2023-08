Kæmpe boksekamp aflyst: Dumpede dopingkontrol

Der var lagt op til et kæmpestort brag mellem bokserne Anthony Joshua og Dillian Whyte 12. august i London.

Men vi må vente forgæves på boksekampen, da Whyte dumpede en dopingprøve forud for opgøret.

Det oplyser Matchroom i en pressemeddelelse lørdag.

- I dag har VADA (frivillig antidoping-kontrol, red.) informeret 'Matchroom', 'The Association of Boxing Commisions' og den britiske boksning-kontrolstyrrelse, at Dillian Whyte havde diverse analytiske fund i forbindelse med en tilfældig antidoping-kontrol, lyder pressemeddelelsen på Matchrooms hjemmeside.

- I lyset af denne nyhed vil kampen blive aflyst, og en grundig undersøgelse vil søsættes. Mere information om begivenheden vil følge, afsluttes det.

Her ses de to duellanter overfor hinanden til en pressekonference forud for den netop aflyste kamp tidligere på sommeren. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

De to boksestjerner skulle have duelleret i en stor kamp i O2-arenaen i London 12. august i et længe ventet opgør blandt flere mellem de to duellanter. Men næste kapitel mellem de to må vi altså vente på.

I 2015 boksede de to i en hæsblæsende sværvægter-titelkamp, hvor Joshua vandt i syvende runde. Før det havde Whyte trukket det længste strå mellem de to i amatørrækkerne, inden Joshua vandt olympisk guld i 2012.

Det rygtes ifølge Sky Sports, at vinderen af Whyte mod Joshua-kampen ville møde Deontay Wilder i en duel i Mellemøsten senere på året.