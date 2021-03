Kæmpe forvandling: Bokse-sensation i enormt vægttab

Andy Ruiz har smidt en masse kilo i sin træningslejr forud for comeback-kampen i april

Der er løbet meget vand i åen for Andy Ruiz, siden han sidst stod i en boksering.

Det var i december 2019, hvor hans knap 130 kg blev godt gennembanket af Anthony Joshua.

Der var den mexicanske bokser ufit og lasket - en skærende kontrast til i dag, hvor han for alvor er gået i træningslokalerne.

På Instagram viste den 31-årige bokser med både mexicansk og amerikansk pas således, at der er blevet en hel del mindre af ham, end da han tabte til Joshua i Saudi-Arabien:

Andy Ruiz vejer på ingen måde 130 kg mere. De mange timers slid i træningslokalet har sat sine tydelige spor på den 31-årige bokser. Foto: Andu Ruiz/Instagram

Nederlaget for godt og vel et år siden var ikke helt uventet. Det var det til gengæld, da Ruiz et halvt år tidligere besejrede den ellers suveræne brite. Ja, en sensation faktisk.

Det gav Ruiz et halvt års tid som verdensmester i fire forbund og en del publicity - men efter nederlaget har der været mere stille omkring ham.

Fire bælter fik andy Ruiz ud af sin overraskende sejr over Anthony Joshua i 2019. Foto: Frank Franklin II/AP/Ritzau Scanpix

Indtil nu.

for nu træner han nemlig hårdt for at gøre comeback i bokseringen, hvilket man også kan se på videoen herunder. Det sker efter planen 24. april, når han møder 39-årige Chris Arreola.

Her er ingen titler på spil, men Ruiz vil med sikkerhed benytte kampen til på ny at gøre opmærksom på sig selv i forhold til at få en titelkamp.

Han er dog ikke førstevalget som modstander i en tredje kamp mod Joshua, der i december forsvarede sine bælter med en knockout-sejr over bulgareren Kubrat Pulev.

Det er til gengæld Tyson Fury, der længe har anglet efter en kamp mod Joshua, så spraglede og politisk ukorrekte 'Gypsy King' på ny kan få fingre i de fire VM-bælter, han selv opgav efter sejren over Wladimir Klitschko i 2015.

