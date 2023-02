Kæmpe OL-forvirring

Konflikten mellem Det Internationale Bokseforbund (IBA) og flere nationale bokseforbund vokser.

IBA er kommet med en forvirrende melding om amatørboksernes kvalifikation til OL i Paris næste år. Verdensmesterskaberne i boksning skulle ifølge IBA være den primære vej til OL-kvalifikation.

Det strider stik imod meldingen fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC), som har droppet IBA som den instans, der står for kvalifikationen til OL.

IOC har ikke tillid til IBA, der sidste år besluttede at lade russiske og belarusiske boksere konkurrere under nationalt flag og nationalhymne trods den igangværende krig i Ukraine.

Sidste år blev russeren Umar Kremlev genvalgt som præsident i IBA.

Vladimir Putin og Umar Kremlev i oktober sidste år. Foto: Gavriil Grigorov/Ritzau Scanpix

Flere lande har på grund af utilfredshed med IBA valgt at boykotte de kommende verdensmesterskaber for kvinder i New Delhi i marts.

Beslutningen om boykot fik så sent som søndag tilslutning fra Holland og Schweiz.

I alt otte lande har valgt at boykotte VM. USA, Irland, Storbritannien, Tjekkiet, Sverige og Canada var de seks første.

Flere af landene vil også boykotte mændenes VM i usbekiske Tashkent i maj.

Bokseforbundet i USA kalder IBA's seneste melding for 'totalt uacceptabel, usand og misledende'. Det ses som et forsøg på at sabotere kvalifikationen til OL.

Det er ikke VM eller andre IBA-styrede konkurrencer, der er adgangsgivende til legene. Det fastslår Mike McAtee, der er chef i USA Boxing.

- USA Boxing fordømmer på det kraftigste dette forsøg fra IBA på at forvirre boksere overalt i verden, siger Mike McAtee til forbundets hjemmeside.

Det er IOC, der organiserer kvalifikationen til legene i Paris.

Boksning er lige nu ikke på programmet ved OL i 2028 i Los Angeles, da IOC afventer reformer hos IBA.

I december advarede IOC også om, at boksning kan blive pillet af OL-programmet i 2024.