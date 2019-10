Kæmpe skandale: Boksetræner slået bevidstløs under indvejning

En begivenhed i forbindelse med en boksekamp i USA tog fredag aften lokal tid en voldsom drejning.

Under indvejningen blev den prominente amerikanske boksetræner James Ali Bashir overfaldet og måtte efterfølgende indlægges på hospitalet med hovedskader.

Ifølge flere amerikanske medier blev Bashir slået ned bagfra og slået bevidstløs.

Nyhedsmediet TMZ skriver, at politiet har anholdt en mistænkt i sagen.

Bashir var til indvejning med den kroatiske bokser Ivana Habazin, som skulle have været i ringen mod amerikaneren Claressa Shields ved et kvindeligt boksestævne i byen Flint i den amerikanske stat Michigan lørdag aften.

Kampen er blevet aflyst som følge af overfaldet, meddeler Det Internationale Bokseforbund (WBC), der bekræfter episoden.

- WBC tager på det kraftigste afstand fra enhver form for vold under et hvilket som helst event, der er relateret til vores sport. Og især det forfærdelige overfald, som fandt sted ved en officiel begivenhed i forbindelse med stævnet.

- WBC er overbevist om, at de pågældende myndigheder i vid udstrækning vil anvende lovgivningen i denne beklagelige sag.

-WBC vil overvåge efterforskningen og vil efterfølgende tage stilling til, om WBC's regler og etiske kodeks er blevet overskredet, skriver forbundet på sin hjemmeside.

Bashir er et velkendt navn i bokseverdenen, hvor han blandt andet har trænet under bokselegenden Emanuel Steward i tæt på to årtier.

Han har arbejdet med boksere som den tidligere verdensmester Wladimir Klitschko, Monte Barrett, Shannon Briggs og Jameel McCline.

Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix

