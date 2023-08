Kæmpe udfordring for Sarah

Sarah Mahfoud får en stor udfordring, når hun skal forsvare sit WBC Silver Championship i Royal Arena 7. oktober.

For den 33-årige fjervægter skal op mod den rutinerede argentinske bokser Marcela Elina Acuna.

Det ligger nu fast efter boksepromotor Bettina Palle har forhandlet en aftale på plads med den tidligere mangedobbelte verdensmester.

- Det handler om at holde Sarah varm, så hun er klar til en af de store VM-kampe. Det her bliver en stor opgave for hende, men jeg har en tro på, hun kan vinde, siger Bettina Palle til Ekstra Bladet.

Sarah Mahfoud skal møde den 46-årige argentinske bokselegende Marcela Acuna i Royal Arena 7. oktober. Foto: Lars Poulsen

Sarah skal være klar

Opgøret om WBC's Silver Championship er i princippet en kvalifikationskamp til WBC-titlen, men det kan også åbne døren til en titelkamp i et af de andre forbund.

- Vi vil være klar til en revanchekamp mod Amanda Serrano, men ser også en mulighed for, at hun opgiver en af sine VM-titler. Hun sidder jo på det hele og skal nu også være med ved et MMA-stævne. Derfor handler det for os om, at Sarah skal være klar, når muligheden for en stor VM-kamp er til stede, forklarer Bettina Palle.

Det er en rutineret bokser med 53 sejre, ni nederlag og to uafgjorte kampe, som 33-årige Sarah Mahfoud skal op imod. Hun har således optrådt i hele 25 VM-kampe.

Marcela Elina Acuna er 46 år, men hun er stadig meget aktiv på boksescenen og har allerede haft to kampe - med to sejre - i år.

Acuna har været professionel siden 1997 og har gennem karrieren vundet mange bemærkelsesværdige sejre. Blandt andre over Jackie Nava, Mayerlin Rivas, Alicia Ashley samt ikke mindst Brendan Karen Carabajal, som Sarah Mafoud besejrede i 2020, da hun blev verdensmester.

Sarah Mahfoud skal møde en rutineret argentiner i jagten på en stor VM-kamp meget snart. Foto: Rasmus Flint Pedersen

Sarah Mahfoud har vundet 13 af 14 kampe. Hun har kun tabt til Amanda Serrano, der som nævnt er verdensmester i alle relevante forbund.

Aktuelt er Mafoud rangeret som nummer ti hos WBA, nummer tre hos WBC og IBF samt nummer fem hos IBO.

Sarah Mahfoud bokser i Royal Arena 7. oktober, hvor Bettina Palle venter otte-ni professionelle kampe på programmet. Derudover kommer der et par amatørkampe.

Ved det stævne skal også Enock Poulsen samt Oliver Meng med sikkerhed i kamp.