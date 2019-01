Kan blive yngste danske verdensmester: Men hvor er modstanderen?

FALSTER (Ekstra Bladet): Inden længe står det danske stortalent Oliver Meng over for karrierens største udfordring, når han fredag aften kan blive den yngste danske verdensmester nogensinde.

Men før slaget skal slås, skulle den obligatoriske indvejning torsdag gennemføres på Hotel Falster.

Og det blev ikke uden dramatik.

For da klokken rundede 14.00, og indvejningen gik i gang, var Mengs modstander fra Tanzania, Maono Ally, ingen steder at se.

- Det var lidt mærkeligt. De må have misforstået et eller andet. Det kunne godt være, at han var stukket af, var det første, den unge bokser tænkte, fortalte han efterfølgende til Ekstra Bladet.

Men efter 15 minutter dukkede Ally i alt hast op med sin træner som følgesvend ført an af promotor Mogens Palle.

Anført af Mogens Palle kom Ally til indvejningen. Dog med forsinkelse. Foto: Per Rasmussen

'African-time'

Har man været i gamet i mange år, så er dette fænomen ikke et særsyn.

Særligt ikke hvis man spørger den tidligere danske professionelle bokser Jesper D. Jensen, der kontrollerede seancen med hård hånd.

- Prøv at hør her. Det er 'african-time'. Det er ikke overraskende for mig, at de ikke kan overholde tiderne

- De bor alle sammen på hotellet, hvilket måske kan have været en sovepude. Men nu er de vejet ind, og jeg nåede overhovedet ikke at blive bekymret. Havde jeg været ny, var jeg nok blevet lidt bekymret. Men det er bare 'african-time' sagt med et smil, forklarede Jesper D. Jensen.

Størst hjerne

Nu er begge boksere altså klar til at tæve hinanden, når de ved Danish Fight Night i Nykøbning F-hallen skal gå ti omgange i ringen.

Nok ser Ally stærkere ud. Men Meng mener, at han har hjernen med sig. Foto: Per Rasmussen

- Han lignede, hvad jeg havde forventet. Lidt lavere end mig, han er en stærk gut. Men det er ikke musklerne, det kommer an på. Jeg har nok lidt mere hjerne end ham, sagde Oliver Meng og afsluttede med sætningen:

- Om det bliver over ti omgange, eller jeg stopper ham før tid må være op til guderne. Han ser for langsom ud til at kunne slå mig.

Anderledes styr på det var der, da den tidligere Vild med dans-vinder Sarah Mahfoud så sin modstander Bukiwe 'Anaconda' Nonina fra Sydafrika an.

- Hun var ikke så høj, som jeg regnede med. Men ikke så farlig af udseende, derfor kan dog godt slå hårdt, sagde danse-krigeren efterfølgende til Ekstra Bladet.

- Hendes arme er enormt lange, hvorfor hun nok også har fået tilnavnet 'Anakondaen'. Hvordan skal du overkomme det?

- Jeg har en plan, hvor jeg skal holde pres på hende, og følge hurtigt op på hendes slag, så jeg kan komme ind på hende. Det er mig, der kommer til at lave kampen.

Vinder Mahfoud kan hun iklæde sig det blå WBF-bælte. Foto: Per Rasmussen

Kampen om bæltet

Med sig til Falster har Nonina et bælte, da hun er regerende WBF-verdensmester. Et bælte som den 29-årige dansker hungrer efter at spænde om livet.

- Hvordan vurderer du dine chancer for at finde kampen?

- Jeg skulle til at sige 100 procent, men må man det? Jeg går ikke ind i kamp nogensinde med troen på, at jeg taber.

- Jeg skal have det bælte! Kampen kommer til at betyde alt, og den vil åbne nogle døre for vinderen.

Til stævnet i Nykøbing F-hallen skal også Sarahs Mahfoud bror, Allan, bokse. Derudover er Ditlev Rossing, det lokale stortalent Oliver Meng og Enock Poulsen på plakaten.

Du kan følge hele stævnet på Ekstra Bladet.