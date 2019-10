Kan være sidste kamp: Overrasker med fremtidsplaner

Det kan blive Patrick Nielsens sidste kamp som bokser, når han lørdag i Gilleleje gør comeback efter mere end 17 måneder uden at have været i kamp i bokseringen

Lørdag er Patrick Nielsen tilbage i bokseringen efter en længere pause, når han møder den armenske bokser Armen Ypremyan. Den 28-årige danske bokser fra Albertslund er dog klar over, at det er ved at være sidste udkald i karrieren.

Det fortæller han til Ekstra Bladet, mens han i det lokale træningscenter i Albertslund gør klar til sit comeback ved et boksestævne i Gilleleje lørdag.

- Den her kamp er jo lidt vind eller forsvind. Det kan være med til at kickstarte min karriere igen, eller det kan gøre, at den slutter, så det er enten vind eller forsvind for mit vedkommende den her gang, fortæller Patrick Nielsen, der ikke er bange for at lægge pres på selv selv.

- Mine forventninger er tårnhøje til mig selv, og det er også derfor, min tid er ovre, hvis jeg taber, for så har jeg bare ikke mere i mig. Jeg tager en dag ad gangen, og hvis det kommer ud som et nederlag, så må jeg komme i gang med at studere eller lave noget mere fornuftigt ikke, siger han.

Patrick Nielsen gør de sidste justeringer klar, inden det går løs på lørdag. Foto: Jonas Olufson

Glæder sig til comeback

Patrick Nielsen tog tidligere på året et sidespring i karrieren, da han prøvede kræfter med MMA og kæmpede mod Mark O. Madsen. Kampen gik dog ikke efter planen for Patrick Nielsen, og derfor glæder han sig over at være tilbage i bokseringen, hvor han selv føler, han hører hjemme.

- Jeg har glædet mig til at komme tilbage til boksning. Jeg tog et sidespring og prøvede noget nyt, men boksning sidder i rygraden, og det savner jeg for meget til, at jeg vil prøve igen.

- Det har været en lang pause med promotor og manager skifter, så nu glæder jeg mig faktisk bare til at komme op i ringen på lørdag (red. i morgen.).

"Jeg er ikke reality-stjerne" Når du så også at blive verdensmester?

- Som sagt ser jeg kun frem til næste kamp, men hvis jeg vinder den her kamp og vinder den næste igen, så ser udsigterne om at nå mit mål i et anerkendt forbund som værende rigtig høje. Betragter du dig selv som Danmarks bedste bokser?

- Jeg ved ikke, om jeg betragter mig selv som Danmarks bedste bokser, men jeg har været i gamet i langt tid, og jeg synes, at jeg lige som har bevist mit værd. Er du mere reality-stjerne end bokser?

- Jeg synes ikke, at jeg har været en realitystjerne. Jeg har været en entertainer, der har gjort min del af processen for at holde dansk boksning i live og sørge for, at der har været noget publikum, så jeg synes da, jeg har taget min tørn af reality. Danser du bedre end Mikkel Kessler, han er jo med i Vild Med Dans?

- Det må tiden vise, for han er jo stadig med. Han må bare ikke blive mere end nummer tre, så er jeg tilfreds. Har du lavet et internt væddemål med Kessler om, hvem der klarer sig bedst på dansegulvet?

- Nej, det har vi ikke, men vi har grint lidt af det, og han fik faktisk lidt et chok over, hvor hårdt det er, når man kommer ind i det, som jeg også havde prøvet at forklare ham før. Vis mere Luk

Han føler sig mere end klar rent fysisk til kampen mod Armen Ypremyan, der ifølge ham selv, må betegnes som lidt af en skæbnekamp.

- Formen er rigtig god. Jeg har været i skarp træning og føler faktisk for en gangs skyld. at det hele spiller: Jeg føler lige som, at jeg er blevet mere voksen med tiden, så lige nu går det rigtig godt.

Patrick Nielsen i kamp i MMA mod Mark O. Madsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Samarbejde med Mikkel Kessler

Patrick Nielsen skiftede i juni promotor og indgik et samarbejde med Q Pro Boxing og Thomas Møllenberg og Svend Rasmussen. Det har samtidig betydet, at den 28-årige bokser fremover kommer til at bokse flere kampe på dansk grund. Han har desuden også har fået Mikkel Kessler som en slags mentor, da Kessler er tilknyttet Q Pro Boxing som vejleder.

- Mig og Kessler er under samme promotion nu, og det spiller bare. Alle er rigtig glade for den løsning, der er blevet lavet, og det virker rigtig godt. Jeg sparer meget med Kessler og hans team, og selvfølgelig får jeg gode fif med på vejen, og det er jo mega fedt at få fif af den bedste danske bokser, der har været, synes jeg.

- Jeg havde lyst til at prøve noget nyt, og nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil prøve at komme tilbage til Danmark og bokse noget igen. Nu har jeg bokset de sidste fire kampe i udlandet, og det er alligevel fire kampe på næsten tre år, så det er et stykke tid siden, at jeg har bokset på hjemmebane.

Patrick Nielsen gør sig klar til sit comeback i bokseringen på lørdag. Foto: Jonas Olufson

Selv om Patrick Nielsen truer med et karrierestop, hvis det skulle blive til et nederlag mod Armen Ypremyan, tror han alligevel på, at han en dag kan blive verdensmester i et af de store forbund inden for boksning.

- Jeg bokser jo stadig, fordi jeg endnu ikke har nået mit mål, og det er jo at blive verdensmester i en af de anerkendte forbund.

Så du tror altså stadig på, at du kan blive verdensmester?

- Selvfølgelig tror jeg på det. Jeg burde peake nu, og jeg føler også, at jeg er nået til den alder, hvor jeg har renset mine horn af, og nu har jeg en søn der ligesom forstår tingene, så det betyder jo bare, at man bliver ligesom nødt til at vise ham, at hvis man tror på det, så kan man også.

