Kaos til boksestævne: Fans gik amok

Et amatørboksestævne i Høje Taastrup udviklede sig voldsomt 2. november.

Det eskalerede, da Slagelse Bokseklubs medrejsende fans havde svært ved at kapere, at deres U-19-boksehåb blev taberdømt efter en teknisk knockout mod en bokser fra værten Høje Taastrup Bokseklub, fortæller øjenvidner til Ekstra Bladet.

Kampen blev stoppet, da Slagelse-bokseren røg til tælling for anden gang, og det fik hans fans til at erklære deres utilfredshed på en måde, der af mange blev opfattet som truende. En større gruppe stimlede sammen, og nogle minutters kaos og larm fulgte.

- Der var en bokser fra Slagelse, der blev slået ud. Så gik hans publikum amok, og der var en masse tumult og larm i en ti minutters tid. Det var svært at få overblik over, præcis hvad der skete midt i al kaosset, og vi blev jo nødt til at koncentrere os om at få nogle af vores ti-årige, der var til deres første boksestævne, hurtigt ud i omklædningsrummet , siger Robert Larsen, træner i Gladsaxe Boldklub.

Høje Taastrup Bokseklub var meget utilfredse og meldte sagen videre til DaBU, Danmarks Bokse-Union.

Balladen fik DaBU til efterfølgende at skrive et Facebook-opslag, hvor de beder bokseklubber tage deres ansvar alvorligt og indføre restriktioner mod ballademagere. I opslaget beretter de om, at der var tale om 'trusler mod officials, modstandere og andre tilskuere generelt'.

Positiv dialog efter batalje

Formanden for Høje Taastrup Bokseklub kalder fansenes opførsel for 'sørgelig', men er glad for måden, det blev håndteret på.

- Jeg synes, det er sørgeligt, at der er nogle unge, der synes, det er okay at agere på den måde. Der opstod den her batalje, og for mig at se lignede det, at nogle af fansene ville ind til kamplederen. Hvad deres intentioner var, hvis de var kommet ind til kamplederen, kan jeg kun gisne om, for heldigvis blev de stoppet og vist ud efter, siger Kim Kristiansen, formand i Høje Taastrup Bokseklub til Ekstra Bladet.

Derudover understreger han, at stævnet i sin helhed var en succes, og at han har tiltro til, at de i DaBU og Slagelse Bodklub vil tage hånd om problemet.

- Vi har haft en rigtig konstruktiv dialog med DaBU og med formanden i Slagelse Bokseklub, som jeg er sikker på nok skal sørge for, at det er sket for sidste gang, fortæller han.

Skal have styr på fans

Ifølge øjenvidner blev de ca. 15-20 medrejsende fra Slagelse smidt ud i større grupper af frivillige, der formåede at få ro i kolonnerne. Derefter blev det primære samtaleemne i omklædningsrummene, at man skal have styr på sine medrejsende, og at man ikke vil opleve lignende episoder igen.

Høje Taastrup Bokseklub har i kølvandet på kontroverserne på deres Facebook-side takket bokse-unionen for at 'tage hændelsen til deres stævne seriøst'. De beklager derudover, hvis andre tilstedeværende følte sig truet under stævnet på deres hjemmebane.

Slagelse Bokseklub har ikke ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet, og DaBU har heller ikke ønsket at uddybe Facebook-opslaget.

Det er ikke første gang, at boksestævner udvikler sig i en ubehagelig retning. For to år siden udviklede et stævne i Herlev sig til slagsmål og knivstikkeri, som Ekstra Bladet efterfølgende afdækkede.

