Kaos til indvejning: - Dybt uprofessionelt!

Junior-verdensmesteren Oliver Mengs modstander klarede ikke vægten til Danish Fight Night-indvejningen og måtte derfor to timer i fitness for at smide det sidste

Først ankom de tre århusianske musketerer Enock Poulsen, Jeppe Morell og debutanten Victor Ramon med træner Thomas Povlsen i spidsen 10 minutter for sent til Danish Fight Nights officielle indvejning, der var programsat til klokken 15.00 - til stor irritation for den aldrende promotor og arrangør Mogens Palle.

Først da samtlige boksere endelig var til stede og stuvet godt sammen i et mindre mødelokale i Arena Randers kunne indvejningen starte.

Dernæst blev det afsløret, at den danske fjervægter Sarah Mahfouds (8-0-0, 3 KO) oprindelige modstander Olivia Gerula ikke havde bestået den obligatoriske MR-scanning og derfor var udskiftet med den 37-årige Eneroliosa de Leon (3-2-2) fra den Dominikanske Republik.

Men da den danske super-weltervægter og IBF junior-verdensmester Oliver Mengs (5-0-0, 3 KO) 33-årige modstander Flavien Bruno Bogongo (6-7-4) trådte op på vægten, blev det for alvor interessant.

Med en vægtgrænse på 70 kilo vejede han nemlig med sine 71,5 kilo hele halvanden kilo for meget.

Og lige lidt hjalp det, at Bogongos træner protesterede højlydt med diverse franske gloser.

FAKTA: Rundt om Oliver Meng Tilbage i januar triumferede Oliver Meng med en knockout-sejr i 2. omgang over sin modstander Maono Ally fra Tanzania. Dermed erobrede han i en alder af 19 år IBF’s junior VM-titel i super-weltervægt. Lørdag er han tilbage i ringen, når han møder Flavien Bruno Bogongo - en hårdfør og stærk modstander. Franskmanden har bokset 17 kampe og har 7 nederlag på rekordlisten. Oliver Mengs take på den kamp, der nu ser ud til at blive gennemført trods alt: - Det er en udviklings-kamp. En modstander, som har gået flere omgange end mig og bokset mod rigtig hårde modstandere. Det kan godt være rekordlisten ikke er god, men han ser stærk ud og har bokset lige op med den franske mester to gange. - Men jeg har set hans boksning, og han laver mange fejl. Der kan jeg straffe ham. Hans ben er f.eks. meget strakte, og han flytter sig ikke særlig hurtigt. Jeg er til gengæld ekstrem hurtig, så vi må se, hvad der sker - det bliver en sejr, lover jeg! Vis mere Luk

Utilfreds og en anelse oprørt vrissede han da også efterfølgende på gebrokkent engelsk: ‘No boxing, no boxing!’.

Og Oliver Meng-teamet så nærmest måbende til fra sidelinjen.

Men trods svære kommunikations-vanskeligheder mellem Mogens Palle og Per Storgaard (Generalsekretær fra Dansk Professionel Bokseforbund) på den ene side af vægten og Bogongo samt træner på den anden, blev parterne alligevel enige om en tidsfrist på to timer.

To timer til at smide halvandet kilo.

- Når aftalen er 70 kilo, så er det sgu også 70 kilo, brummede Mogens Palle til Ekstra Bladet.

- Først råbte de: ‘No boxing!’ Men de vendte da hurtigt tilbage. Vi venter bare i spænding. Men man kan altid kompensere for et kilo - så skal han f.eks. bare betale 10 procent ekstra til sin modstander, forklarede den aldrende promotor.

Foto: Claus Bonnerup

Irriteret træner

Boksetræner Morten Meng lagde dog ikke skjul på sin irritation over for Ekstra Bladet:

- Det er bare så dybt uprofessionelt - og meget frustrerende, vrissede han.

Den 19-årige Oliver Meng, der i øvrigt stod knivskarpt på vægten med sine 69,1 kilo, tog det anderledes cool:

- Jeg har aldrig selv prøvet at misse min vægt - nogensinde! Han kommer her og vejer for meget, det er sgu … Han bliver sgu nødt til at tabe sig, hvis han vil have den kamp.

- Jeg har endda fået at vide, at han forinden var blevet spurgt, om han ikke ville ‘prøve-veje’ sig bare just in cause, men det ville han selvfølgelig ikke - han havde check på tingene, smågrinte Oliver Meng.

- Men det er da top-ærgerligt. Jeg har jo selv lagt mange kræfter og masser af tid i træningslokalet. Så det er da mega-frustrerende, sagde han.

DPFB’s Per Storgaard havde heller ikke meget tilovers for det optrin som udspillede sig til indvejningen:

- Det var da en ren knold. Tænk, at træneren nærmest mistænkte os for at fuske med vægten … Det gjorde vi selvfølgelig slet ikke! Men de kunne ikke et engelsk, og vi kunne ikke fransk … De regnede måske med, at det var amerikanske tilstande, hvor vi havde skubbet til vægten … Men nej. Går den, så går den, tænkte de nok, sagde Generalsekretæren.

Efter knap to timer vendte en drivvåd Flavien Bruno Bogongo tilbage i et klassisk joggin-sæt.

Anstrengelserne i Arena Randers’ lille fitnesscenter bar heldigvis frugt for den arme franskmand, der fik kæmpet sig ned på 70 kilo.

