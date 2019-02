Kendt over hele verden: - Øjet det mindst ubehagelige

Se også: Ligner Quasimodo: Nu er han berømt på internettet

I slutningen af oktober blev den svenske Sauerland-bokser Anthony Yigit verdenskendt som den nye 'Quasimodo', da han tabte IBF-titelkampen mod hviderussike Ivan Baranchyk i New Orleans.

Det var et foto af svenskerens ansigt med et ekstremt hævet øje, der vakte opsigt, men hvordan er det egentlig gået ham siden?

Nu har Yigit været i aktion igen, og i forbindelse med optakten til den sikre pointsejr over italienske Mohammed Khalladi blev han spurgt til skrækskaden.

- Mit øje var faktisk det mindst ubehagelige dengang. Øjenbrynene sprak, og jeg brækkede kæben i fjerde runde. Efter kampen fik jeg en hævelse i øret, og det måtte tappes for blod, husker Yigit.

- Jeg blev kendt over hele verden. New York Times, Washington Post... Alle skrev om mit øje. Folk genkender mig nok ikke igen uden hævelsen, siger Yigit.

Flere billeder af øjet:



Türk asıllı İsveçli boksör Anthony Yiğit, IBF Süper Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluk maçında Rus Ivan Baranchyk karşısında gözünden yaralandı.



Doktor kararı ile maçı bitirildi. Yiğit bu kararı protesto etti ve dövüşmek istediğini söyledi. Ancak maç Ivan lehine sonuçlandırıldı. pic.twitter.com/2PZ2iNbeOs — Krampon Sports (@KramponSport) 31. oktober 2018

I 2015 i Ballerup var det Yigit i røde shorts, der uddelte tæsk. Foto: Jakob Jørgensen/Polfoto

Brutale knockouts og danske titler: Få ALT fra fredagens boksebrag her

Se også: - Min kæreste fryder sig nok, når jeg får én på lampen

Se også: Patrick skuffet over Sauerland: - Det er så plat

Nederlaget i oktober var svenskerens første i karrieren, men mod italienske Khalladi fik superletvægteren, der også har en uafgjort på sit cv, så sin 22. sejr i 24 kampe.

Det var dog ikke helt uproblematisk. Skaden brød op igen, og han måtte sys med flere sting efter kampen for at lappe øjenbrynet.

- Så længe jeg kan se med begge øjne, så er det bedre end sidst, lød det efterfølgende fra Yigit til Aftonbladet.

- Alle hans træffere var med panden. Han kom ind med hovedet først, og det var vanskeligt at bokse mod ham, siger Yigit, der har store planer for fremtiden.

- Jeg vil gerne have en kamp til mod en god modstander, hvor jeg kan vise mine evner, inden jeg går op i en VM-kamp, siger Yigit.

Udover dansk og svensk skulle Yigit med tilnavnet 'Can you dig it' også kunne tale engelsk, tyrkisk, russisk, tysk og spansk og hans familie har oprindelse i både Tyrkiet, Finland og Rusland, så han er lidt af en international stjerne.

11 af hans kampe er bokset i Danmark, og han har besejret både Kasper Bruun og Kim Poulsen i henholdsvis 2014 og 2015 ved Sauerland-stævner i henholdsvis Albertslund og Frederikshavn. Førstnævnte rasede efterfølgende over Sauerland, som du kan læse lige her

Se også: Advarsel! Stjernen deler årets klammeste sportsfoto

Se også: Danmarks nye stjerne: Var på landsholdet i anden sportsgren

Se også: Trænes af far som Wozniacki: Nu hjælper han hel nation

Se også: Ny boksestjerne: - Jeg holdt nytår med Mulle

Se også: Palle revser håndbold: - Hvor er den sportslige værdi?

Se også: Mogens Palle har travlt: - Det er røvhullet af verden

Se også: Mogens Palles mareridt: Har tabt millioner på kærligheden

Hvem er den nye Kessler? Her er de ti bedste bud