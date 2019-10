Kessler advarer: Dansk boksning står svagt

Med kyndig vejledning og hård træning med bokserne fra Q Pro Boxing håber den tidligere flerdobbelte verdensmester Mikkel Kessler og fysioterapeuten Thomas Macon på at være med til at genrejse dansk boksning

Abdul Khattabs svenske sparringspartner pruster i det ene ringhjørne.

Thomas Macon, fysisk træner og fysioterapeut, er ikke i tvivl om, at aftenens intense sparring stopper her. Til gengæld er han usikker på – sådan på stående fod – om Khattab lige har brækket næsen på svenskeren.



– Vi kan hjælpe dem med at blive endnu bedre. Vi kan give bokserne nogle redskaber, som de måske ikke kender til. Mentaliteten i boksning kan godt være lidt gammeldags, siger Mikkel Kessler, her sammen med Abdul Khattab. Foto: Jonas Olufson

Macons kompagnon i Team Kessler, den tidligere to gange WBA og WBC supermellemvægts-mester Mikkel Kessler, bliver i hvert fald lige sendt på jagt efter et plaster eller to fra Kessler-familiens førstehjælpskasse i privaten til svenskerens flænge på næsen.

- Gerne med Disney-figurer på! driller Thomas Macon, der omvendt kan glæde sig over, at 26-årige Khattab lader til at være i absolut storform inden sin kontinentale titelkamp i mellemvægt.

Første titelkamp

Ved sandsækkene sidder det 18-årige Gilleleje-talent Oliver Møllenberg og ser på med et lille smil: Lørdag skal han også kæmpe sin første titelkamp i karrieren mod den 21-årige franskmand Jaouad Belmehdi.

19-årige Oliver Zaren, som også er på plakaten til Fight Night-stævnet i Gilleleje, er såmænd også til stede mandag aften i Kesslers spartansk indrettede træningslokale i Sengeløse.

Mikkel Kessler er sat i stævne i sit eget hjem i Sengeløse, hvor han og Macon, også kaldet Team Kessler, en gang omtrent hver tredje måned tager bokserne fra Q Pro Boxing igennem en række fysiske tests.



– Måske ved folk ikke engang, at der bliver afholdt et stævne. Der bliver slet ikke reklameret nok for dansk boksning, siger Mikkel Kessler. Foto: Jonas Olufson

Kessler er klar til at give tilbage til dansk boksning: Han er klar til at dele ud af sine mangeårige erfaringer som international topbokser i verdensklasse og flerdobbelt verdensmester.

Det gør han i samarbejde med Macon. Makkerparret, der har kendt hinanden i snart 15 år, er klar til at holde et vågent øje med de danske boksetalenters udvikling: Det handler om teknik, kost, kondition og restitution – med pulsur, plethandsker, rå intervaltræning og skræddersyede kostplaner.

Bliver ikke promoveret

Men hvor står dansk professionel boksning i øjeblikket? Den kampsport, som blandt andet i Kesslers egen regeringstid kunne samle stort set en hel nation, når ’The Viking Warrior’ delte tæsk ud i dramatiske VM-brag.

- Dansk professionel boksning står svagt, erkender Kessler.

- Der har manglet et ordentligt sammenhold og en promotor, som virkelig har kunnet samle de danske boksere, så de ikke har gået alene rundt i deres egen lille verden, fortsætter han.

- Og uden tv-rettigheder … Hvor mange har så haft lyst til at investere i dansk boksning? Det har været svært. Og måske har det også været svært at finde de helt rigtige boksere. For hvis en bokser heller ikke bliver promoveret ordentligt, er der ingen, der kender til ham, og så gider folk heller ikke gå ind og se boksning. Ja, måske ved de ikke engang, at der bliver afholdt et stævne. Der bliver slet ikke reklameret nok for dansk boksning.

- Mener du, der har manglet engagement i dansk professionel boksning?

- Ja, det tror jeg.

- Da jeg selv boksede, var der store stævner hver tredje uge med tv-dækning. Og vi fik taletid. De unge boksere i dag har slet ikke fået samme taletid. Der er blevet fokuseret for meget på dem, der er lidt gode, men slet ikke på dem, der er på vej op, som mange gange kan være bedre.

- Så har der selvfølgelig også manglet investeringer. En promotor tjener jo ikke ligefrem penge på at tage en ung bokser ind i sin stald. Det sker først, når folk virkelig får øjnene op for vedkommende.

– Dansk boksning er jo ikke en overskudsforretning. Men Svend Rasmussen vil virkelig skabe de bedste vilkår for sin boksestald, og det er rigtig godt, siger Mikkel Kessler.

- Men Q Pro Boxing vil gerne genskabe et stærkt sammenhold. De prøver virkelig. De har smidt nogle penge i projektet og italesætter hele tiden, at alle bokserne er sammen om det her. Og det har manglet, siger den tidligere verdensmester.

Et sammenhold, hvor bokserne internt i stalden kan presse hinanden til det yderste.

Mikkel Kessler har i forbindelse med interviewet ikke ønsket at udtale sig om sin tidligere promotor Mogens Palle og Danish Fight Night og dennes boksere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En lang og sej kamp

Hvis Mikkel Kessler kan være med til at ’bringe dansk professionel boksning tilbage i hjerterne på danskerne’, vil det gøre ham glad.

Men det bliver under alle omstændigheder en lang og sej kamp at genskabe tidligere tiders popularitet hos danskerne:

- Dansk boksning har været væk i lang tid. Selvfølgelig bliver det en sej kamp, men det må blive et lille skridt ad gangen. Q Pro Boxing har allerede taget et par store skridt og er hele tiden i gang med at udvide. Det er rigtig fedt.



- Hos mig, når de går på sandsækkene, skal de være på konstant! Og vi holder øje med dem. Nogle tror måske, at de er Rocky Balboa, når de har slugt tre rå æg til morgenmad og luntet ti kilometer i stille og roligt tempo - måske givet den lidt gas til sidst. Men sådan fungerer det ikke, understreger Mikkel Kessler. Foto: Jonas Olufson

- Det ville være fantastisk at skabe nogle nye dygtige boksere: Og om der så ligefrem kommer en ny Kessler? Det ved jeg ikke. Men der skal nok komme nogle nye topboksere, det er jeg sikker på. Og det vil jeg gerne hjælpe til med, understreger Mikkel Kessler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Man lytter lige en ekstra gang

- Det skaber en kæmpe tryghed, mener boksetalentet Oliver Møllenberg, der nærmest hver anden uge har gjort brug af Team Kesslers kyndige vejledning i sine forberedelser op til kampen om WBO’s Youth Jr. Welterweight-titel i Gilleleje lørdag.

- Det er træning på et helt andet niveau.



– Det er fantastisk at have Kessler og Macon med på vognen, siger Oliver Møllenberg. Foto: Jonas Olufson

- Det er fantastisk at have Kessler og Macon med på vognen – og man lytter da lige efter en ekstra gang, når selveste Kessler siger noget, tilføjer Oliver, der med en sejr lørdag kan blive den yngste danske juniorverdensmester som bare 18-årig.

En lille drøm, der allerede nu kan gå i opfyldelse.

Tager chancer

- Der er nok mange, der synes, at det er alt for tidligt. Men jeg kan godt lide at tage chancer her i livet. Jeg er altid blevet underkendt i min boksekarriere – også som amatør. Der er nok ikke mange, der havde troet på, at jeg allerede kunne stå her. Men det gør jeg! Det bliver en pissehård kamp, som jeg glæder mig meget til.

Inden Q Pro Boxing valgte at samle stumperne op efter promotor Peder Forsmans exit, blev Oliver Møllenberg blandt andet kontaktet af Team Sauerland, der lokkede med en kontrakt:

- Hos Svend (Rasmussen, red.) bliver man set som et menneske, og han vil gå gennem ild og vand for alle os boksere. Sauerland ser mig måske mere som et produkt, der bare skal køre deres maskine videre, lyder det fra den 18-årige bokser, der hurtigt bestemte sig for at skrive under med Q Pro Boxing.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sauerland spørger stadig om Kessler-comeback

Mikkel Kessler er langtfra færdig med boksning, selvom han definitivt stoppede den aktive karriere i februar 2018, da en borrelia-infektion satte en stopper for det ellers varslede comeback.

For Kessler trives nemlig i rollen som vejleder, træner og mentor for de unge danske talenter hos Q Pro Boxing.

– Når de ser, jeg runder 50, kan de vist godt se, at de skal slette mig fra listen, siger Mikkel Kessler, der stoppede den aktive karriere i februar 2018. Foto: Jonas Olufson

Kesslers forhold til sin tidligere promotor Team Sauerland er dog stadig intakt:

- Jeg snakker stadig fint med både Kalle og Nisse (Sauerland, red.). Det har jeg altid gjort. Det er jo altid ens manager, der får hug, når der sker noget – ikke bokseren selv.

- Og så spørger de jo stadig, om jeg ikke vil lave et comeback, smågriner Kessler.

- Men når de ser, jeg runder 50, kan de vist godt se, at de skal slette mig fra listen, tilføjer han med et glimt i øjet.