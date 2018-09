Kessler glæder sig: Nu tordner knockout-kongerne sammen

Mikkel Kessler har i lang tid glædet sig til at kommentere braget mellem Anthony Joshua og Alexander Povetkin – men den næste kamp kan blive endnu vildere

Så mødes knockout-kongerne endelig! Ungdommen mod rutinen. Den 28-årige wonderboy Anthony Joshua skal lørdag aften hjemme på Wembley op mod den 39-årige russer Alexander Povetkin i et opgør, der målt på statistik nærmest ikke kan gå tiden ud.

Anthony Joshua har vundet alle sine 21 kampe - de 20 på knockout. Alexander Povetkin har et enkelt nederlag, 34 sejre – og i 24 af dem har russeren smadret modstanderen før tid. Senest da han 31. marts hamrede en blodig David Price i kanvassen med et kort, powerfuldt smæk med venstrelabben foran 78.000 tilskuere i Cardiff.

Det kan man da kalde et prisfald…

Opgøret var i øvrigt forkamp til den aftens hovedattraktion: Anthony Joshua vs. Joseph Parker, der qua de indledende oplysninger ikke overraskende blev vundet af Joshua, der dog for første gang i sin professionelle karriere ikke slog modstanderen ud.

Mikkel Kessler har glædet sig i lang tid. Den danske eks-champ vender tilbage til ringen som bærende studieekspert i selskab med Peter Grønborg, Camilla Martin og Claus Borre, når Viaplay viser kampen som pay-per-view.

Det er vel den største kamp i lang tid?

- Der var jo lige Klitschko mod Joshua, ikke. Det var en større kamp på det tidspunkt, og Joshua brød en grænse, fordi han altså lige tog ham her. Han var selv i gulvet… Det var en fantastisk kamp. Dét var stort, men det bliver denne kamp også, siger Mikkel Kessler.

Ikke bare en eller anden dukke

- Povetkin har tabt til Klitschko, men han fik kamp til stregen. Nu bliver det spændende at se, hvordan han klarer den mod Joshua, for han er stærkere, vil jeg sige. Men Povetkin er farlig! Han går fremad, og han er ikke én, der ikke laver noget. Han PRØVER. Han går efter det. Han er ikke bare en eller anden, der kommer og skal være en… Dukke.

Men det er en 22-årig, der er højere, tungere og har længere rækkevidde mod en mand, der – undskyld – er på din alder!

- Povetkin er rund og stærk, og det skal man aldrig undervurdere i boksning. Det er let at blive imponeret af en mand, der er stor og stærk, men Povetkin har nogle farlige hooks, nogle farlige slag.

Hvem vinder?

- Jeg mener, Joshua vinder den kamp. Men han skal passe på, siger Mikkel Kessler og knipser med fingrene.

Mikkel Kessler: - Jeg ville lave en Muhammad Ali

- Så hurtigt går det. I sværvægtskampe går der en tiendedel af et sekund, og så er det slut for dig. Hvis du ikke lige har set dét slag, er du bare færdig, og vi så Povetkin i sidste kamp mod David Price, hvor russeren var lidt ramt, men han kom tilbage og så… BUM! To slag. Så var det hele forbi.

Alle taler om kampen – er den lige så stor som cirkusforestillingen mellem McGregor og Mayweather?

- Så stor er den ikke, men Joshua er stor! Virkeligt stor. Du kan måske godt lave en kamp, der er større, men det her er stadig en meget interessant kamp. Meget interessant.

Hvem holder du med?

- Jeg har faktisk ikke nogen favorit overhovedet. Jeg vil gerne se en god boksekamp, og jeg håber lidt, at Joshua vinder. Det kører så godt for ham, han er dygtig og gør det godt, og jeg synes også, han snakker godt, når han er i fjernsynet. Han er ydmyg, og jeg kan godt li’ ham som person. Men Povetkin er også dygtig og sød og rar.

Tro mod sig selv

- Joshua kan være tæt på at møde Deontay Wilder, som er stor i USA, også er ubesejret og har næsten lige så mange knockouts. De to ville jeg gerne se, og derfor håber jeg lidt på, at Joshua vinder.

Det er vel den næste kamp?

- Det ved man aldrig. Tyson Fury er også med inde over, og de snakker om, at han skal møde Wilder først, så…

Der kan hurtigt gå økonomisk taktik i den…

- I boksning er det meget svært at gennemskue, hvad der bliver til noget.

Det ved du…

- Alt om!

Anthony Joshuas historie er jo som skåret ud af boksningens eventyrbog…

- Ja. Han er virkeligt stærk og godt bygget. For at holde på så mange muskler, skal du altså virkelig været bygget genetisk perfekt – med mindre det er andet end proteiner og bananer i spil.

Kunne man have en mistanke om det?

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er dumt at bruge i boksning, fordi du bliver ramt, altså. Du kan jo ikke tage noget imod at blive ramt, vel? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Jeg tror, han er ung og stærk, og han ligner jo heller ikke sådan en.

Hvad er det, du kan li’ ved ham?

- Jeg kan li’ personen. Mange andre kan det hele på den halve tid, nogle bliver en helt anden person, men det synes jeg ikke, han er blevet. Jeg har fulgt ham, fra han var på vej op, jeg har set ham i England, og mit indtryk er, at han har holdt sig til den, han er, selv om der selvfølgelig er kommet penge, rygklappere og alt det der. Han er ikke så gammel, så det kan selvfølgelig hurtigt ændre sig.

De er begge kendt for korte arbejdsdage – kan den gå tiden ud?

- Sagtens. Vi har set dem begge være rystede og være slået ned, så det bliver spændende. Jeg kan ikke forestille mig, den går over færre end otte omgange, vil jeg sige. Men som bokser, vil der opstå åbninger hos dem begge.

Verdensmesterens store nedtur: Jeg har mistet alt

Hvad syntes du egentlig om kampen mellem Mayweather og Connor McGregor?

- Den havde jeg ikke noget imod. Den handlede jo om penge, det var smart, altså. De solgte den godt, og jeg så den da også. Det var underholdende, men Mayweather var ikke 20 procent af, hvad han har været. Han havde fået røvfuld, hvis han havde mødt en af de andre boksere. Han gjorde det, han skulle og tjente en masse penge – det var et smart show, de lavede.

Dav med dig, du! Alexander Povetkin hilser på nogen, mens Anthony Joshua kigger på under indvejningen fredag i London. Foto: AP

Kessler: Jeg er ikke ekspert

Mikkel Kessler debuterer som bærende ekspert tæt på den ring, hvor han selv har fejret store triumfer – og lidt sviende nederlag.

- Jeg har prøvet rollen lidt, men ikke som denne gang, hvor jeg er med inde over fra starten for at fortælle lidt om kampene og være lidt mere… Ekspert… Nej, det må man jo ikke sige.

Hvorfor ikke?

- Fordi jeg jo ikke er ekspert i at forklare tingene, og derfor vil jeg ikke kalde mig dét. Men jeg har jo prøvet de ting, så jeg kan fortælle, hvordan jeg har haft det. Mine erfaringer i boksning kan jeg fortælle om. Det kan jeg meget godt li’.

Er du nervøs?

- Lidt er man jo altid. Jeg vil jo gerne sige det rigtige og få det rigtigt ud til folk, så de kan forstå det. Men der er nogle ting, der er svære at forklare. Der sker nogle ting i en boksering, som ikke sker på samme måde i en fodboldkamp. Jeg kan sætte mig ind i boksernes sted. Hvordan har de det lige der? Det kan jeg forklare bedre, siger Mikkel Kessler.

- Jeg har kigget rigtigt meget boksning her på det sidste, og jeg har set mange ekstra kampe, jeg ellers ikke ville have set eksempelvis med Joshua og Povetkin. Det er jo spændende. Jeg har sat mig virkeligt meget ind i det – også meget mere, end jeg nogensinde tidligere har gjort. Jeg har set og læst interviews, så jeg kan danne mig et indtryk af menneskene bag de to, der står oppe i ringen.

