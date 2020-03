Kessler i coronakarantæne i New Zealand

'Vi er frygtelig kede af at måtte melde ud, at vi er blevet isoleret i New Zealand i foreløbig 14 dage, da vi er blevet eksponeret for coronasmitte. Dette skete samme dag, som anbefalingerne om hjemrejse til alle danskere kom fra de danske myndigheder. Heldigvis har hverken vi eller vores børn oplevet symptomer indtil videre. Vi har ikke yderligere kommentarer hertil, men vi sender vores bedste hilsner til alle hjemme i Danmark, og håber I alle passer på jer selv og hinanden,' skriver Mikkel Kessler på Instagram.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skyldes Kesslers karantæne, at han har været tæt på den dansker, som tidligere har været indlagt i New Zealand med corona.

Der er tale om dansk kvinde i 30'erne.

Ifølge lokale medier er kvinden i New Zealand for at følge en kendt dansk familie, der er på en jordomrejse med et tv-produktionshold i hælene. Familien Kessler er netop på sådan en rejse med et tv-hold på slæb.

Produktionsselskabet Blu afviser dog, at der er tale om en ansat fra tv-holdet, men smittetilfældet rammer alligevel optagelserne.

'Vi har et produktionshold på NZ, og vi er klar over at en person er smittet. Der er imidlertid ikke tale om en af Blu's medarbejdere,' skriver admininstrerende direktør Anne Brostrøm i en mail til Ekstra Bladet:

'Jeg kan bekræfte, at Blus medarbejdere muligvis har været eksponeret og således er i karantæne i foreløbig 14 dage. Vi følger situationen nøje og gør alt for at sikre, at de har det godt under omstændighederne.'

Kvinden har dog været tæt på produktionen af tv-programmet og har været indlagt en enkelt nat, men er nu udskrevet. Hendes tilstand er fin, fortæller lokale medier.

Ekstra Bladet havde inden den tidligere boksers egen udmelding haft telefonisk kontakt med både Mikkel og Lea Kessler på to forskellige tidspunkter, men de ønskede ikke at udtale sig. Efterfølgende sms'er er ikke blevet besvaret.

Mikkel og Lea Kessler var i januar med til at hylde dansk sport ved DR's årlige gallashow. Foto: Claus Bonnerup

På Lea Hvidt Kesslers sociale medier er det tydeligt, at coronasituationen påvirker familien dybt.

Lørdag skrev hun blandt andet: 'Den globale situation er ødelæggende på så mange måder. Den er skyld i frygt, vrede, tristhed og frustration. Vi er selvfølgelig meget stressede og bekymrede over familiens velbefindende, men vi vil også finde det lyse, stolte og store smil frem for vores børns skyld. Vi vil blive ved med at have det sjovt og grine og smile så meget som muligt. Vi håber, at du vil gøre det samme.'

Reaktionerne på Lea Kesslers opfordring har været støttende, men der bliver også stillet spørgsmål til, hvorfor familien ikke rejser hjem, som statsministeren har opfordret danskere til at gøre. Det har Lea Kessler på nuværende tidspunkt ikke svaret på.

Den smittede kvinde var ankommet til Auckland med fly fra Doha i tirsdags og fløj videre til Christchurch med Jetstar JQ225 samme dag. De lokale myndigheder er nu ved at opspore de passagerer, der har siddet tættest på kvinden.

Torsdag var hun med, da flere fra produktionsholdet deltog i en fælles aktivitet og senere spiste på en restaurant på et ferieresort.

Da hun senere fik det dårligt, kontaktede hun Queenstown Medical Centre's Isle St Clinic og blev testet.

Ifølge lokale medier er hun nu i karantæne i et campingområde i Frankton.

Samlet er antallet af coronasmittede i New Zealand nu oppe på otte.

