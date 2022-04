Klager efter brutal knockout: Ulovligt

En ond og brutal uppercut fra Tyson Fury sendte Dillian Whyte fuldstændig til tælling, da sværvægterne boksede foran 94.000 tilskuere på Wembley lørdag aften.

Whyte tog fra med kæben, og så var gulvet ellers det eneste, der var klar til at modtage hans store krop. Taberen anerkender slaget, men hæfter sig også ved, at han blev skubbet af Fury i sekundet efter.

- Jeg var forvirret og prøvede at komme til mig selv, men han skubbede mig med så stor kraft, at jeg faldt og slog mit hoved, hvilket er ulovligt. Det her er ikke brydning. Det er boksning. Men som altid lader de Fury gøre, hvad han vil, siger Whyte ifølge Marca.

Om det var skubbet eller den syngende uppercut, der afgjorde kampen i slutningen af 6. omgang, skal være usagt. Men dømmer man ud fra tv-billederne, er det svært at argumentere for førstnævnte.

Under alle omstændigheder kunne Whyte ikke holde sig på benene.

Artiklen fortsætter under billedet..

Fury sætter det famøse slag ind. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Det var sejr nummer 32 til Fury, og dermed er det stadig hans navn, der står på The Rings og WBC's verdensmestertitel i sværvægtsboksning.

Som han har gjort flere gange før, annoncerede den 33-årige bokser, at kampen blev hans sidste, fordi han vil holde et løfte til hans hustru.

Men udsigten til flere penge kan få ham til at ændre mening.

- Jeg udelukker ikke showkampe. Jeg vil have nogle af Floyd Mayweather-pengene, sagde Fury på pressemødet efter sejren ifølge VG og henviser til, at Mayweather har indkasseret store summer på opgør, der er til for underholdningens skyld.

- Jeg vil have det sjovt. Jeg er en entertainer, og det er det, jeg er bedst til, tilføjede han.

