Klam optakt til storkamp

Der er lagt op til en stor aften i ringen, når to de to bokselegender Mike Tyson og Roy Jones Jr. mødes natten til søndag. Mike Tysons optakt til opgøret er i den mere ækle ende af skalaen

Der skrives en form for boksehistorie, når legenderne Mike Tyson og Roy Jones Jr. mødes til en opvisningskamp live fra Los Angeles.

Det er intet mindre end 15 år siden, Mike Tyson lagde boksehandskerne på hylden, men nu gør han overraskende comeback til ære for velgørenhed.

- Hverken Tyson eller Jones har været i ringen i mange år. Men Tyson kan vælte en hest med et slag. Det er livsfarligt med deres slagkraft. De slår begge hårdt, og især Tyson. Det sidste, man mister, er ens slagkraft. Man mister mere hurtighed og reaktion. Derfor kan der godt være mulighed for at blive ramt, siger Brian Mathiasen, der bl.a. er ekspertkommentator hos TV3 Sport, til Ekstra Bladet.

Ingen knockouts

Mike Tyson og Roy Jones er henholdsvis 54 og 51 år, men at dømme ud fra videoer fra træningslokalerne, bærer de to legender rundt på en fysik, der burde kunne klare en tæt kamp i bokseringen.

Men det er ikke en normal boksekamp, vi kan forvente, når de ikoniske boksere møder hinanden i ringen.

De er begge kendt for deres gyldne evne til at knockoute modstanderen, men det bliver der ikke noget af natten til søndag.

CSAC (California State Athletiv Commission), der står bag kampen tillader nemlig ikke knockouts, da begge er over 50 år.

- Jeg tvivler på, at de to står og kærtegner hinanden. De har begge lagt op til, at hvis den ene slår hårdt, så bliver den anden smadret. Ingen af dem har et sind, hvor de kun kan lave teknisk boksning, siger Brian Mathiasen.

Foto: Ritzau Scanpix/DOUGLAS C. PIZAC

Det bliver ikke en rigtig kamp

En normal boksekamp af den kaliber varer tre minutter af 12 runder, men kampen mellem Tyson og Jones bliver otte runder á to minutter.

Men det forhindrer ikke, at det godt gå hen og blive en vild kamp.

- Ændringerne fortæller mig, at de vil se noget action. Det bliver aldrig det samme igen, når man har været væk længe. Derfor har de forkortet kampen til to minutter, så de ikke hænger op ad hinanden, siger Brian Mathiasen.

Den mangeårige toptræner Poul Duvill tvivler på, at vi får en rigtig boksekamp at se.

- Jeg ved ikke, om vi får en rigtig boksekamp eller en velgørenhedskamp, hvor der bare skal tjenes penge. Begge har kæmpet for at komme i form, det er to ældre herre. De kommer til at lave et show og tjene en masse penge, siger Duvill.

Men begge bokseeksperter er ikke i tvivl om, at Tysons fordel ligger ved hans råstyrke og slagkraft.

Foto: Ritzau Scanpix/RON KUNTZ

Ikke brug for negativ omtale

Det er stadigvæk uvist, hvilken velgørenhed man støtter.

- Det er lidt mærkeligt, at vi ikke ved, hvad pengene går til. Det er ulækkert, hvis to mænd på 51 og 54 år, der tidligere har tjent milliarder i deres karriere også skal tjene på en velgørenhedskamp.

- Jeg håber, at det bliver en teknisk kamp, der skaffer massere af penge til velgørenhed. Bliver det bare trash-talk vil det ikke være godt for sporten. De går efter, at det skal være en teknisk kamp, derfor vil det se skidt ud for sporten, hvis en af dem ender med at rodde rundt på gulvet. Men ingen af dem tillader at få en på snuden, siger Brian Mathiasen.

Men trash-talk har der allerede været masser af på de sociale medier.

Foto: Ritzau Scanpix/JACK SMITH

Klam optakt

Som forberedelse til den store kamp, havde Mike Tyson forberedt en suspekt Thanksgiving-middag for sine børn, hvor han serverer en kageversion af Roy Jones hovedet på et sølvfad.

I videoen ser man ham skærer et øre af og ligge på tallerkenen.

- Jeg kan godt lide ører. Det smager bedre end Evanders, siger Mike Tyson, der henviser til dengang, han bed et stykke af Evander Holyfields øre af og chokerede verden.

Mike Tyson Mike Tyson også kendt som 'Iron Mike', er tidligere verdensmester i sværvægtsboksning. Han blev af mange anset som være en af sin tids bedste boksere, hvor han kombinerede slagkragt med hurtighed. Tilbage i 1986 blev han i en alder 20 år den hidtil yngste verdensmester i sværvægtsboksning. Han vandt mesterskabet i alle tre bokseforbund (WBC, WBA, IBF). Nu vender han vender tilbage i ringen efter 15 års pause Roy Jones Roy Jones er tidligere verdensmester og betragtes som en af de dygtigste boksere på tværs af alle vægtklasser. Han vandt flere mesterskaber i mellemvægt, super mellemvægt, letvægt og sværvægt. Han har over 50 sejre i karrieren, hvoraf flere end 35 er på knockout. Han blev den første tidligere mellemvægtsmester, der vandt en sværvægtstitel i 106 år. Hans sidste kamp var i februar 2018.

Kampen kan ses på Viaplay.

Mahfouds mega-mareridt

Sauerland løber fra aftale