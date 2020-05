Klar til titelforsvar: - Ikke oplevet det tidligere

Det kræver langt lys, men så kan den ubesejrede WBO-verdensmester Dina Thorslund skimte enden på en alt for lang kamppause.

Selv om hun altid har påstået, at tålmodighed er en dyd, kan tålmodigheden slippe op, hvilket Team Sauerland opdagede ved skilsmissen tidligere på året.

Når bokseren fra Struer efter alt at dømme langt om længe skal forsvare VM-titlen lørdag 12. september mod Gabriela Bouvier, Uruguay, vil der været gået næsten 400 dage siden, at hun sidst var i ringen i Forum Horsens mod australske April Adams i et VM-titelforsvar.

Efter bruddet med Stald Sauerland kom coronakrisen, og den kommende VM-titelkamp, som ellers var planlagt til førstkommende lørdag, blev af samme årsag udskudt.

Det vil være syvende eller ottende gang, at Dina Thorslund skal i gang med at genstarte træningen hen mod et titelforsvar, og efter de sidste udmeldinger omkring coronaen kan det se ud til, at Danmark vil åbne sig endnu mere op efter 1. september.

Trods den meget lange ventetid er sporene svære at få øje på.

- Jeg tror, at der er halvanden kilo, som skal smides for at ramme kampvægten, vurderer Dina Thorslund, som ikke burde frygte den kommende VM-udfordrer.

Det er snart et år siden, at Dina Thorslund med succes forsvarede VM-titlen i Forum Horsens mod australske April Adams (Foto. Claus Bonnerup)

Uruguay-bokseren har en rekordliste med 15 sejre, 10 nederlag og en uafgjort, mens Dina Thorslund fortsat er ubesejret efter at have bokset 14 kampe.

Forbuddet mod flere end 500 på samme sted kan blive det problem, som atter vil udskyde titelkampen, fordi det med et begrænset tilskuertal ikke kan løbe rundt økonomisk.

- Jeg vil da helst bokse i en udsolgt hal med 1600 tilskuere omkring ringen, siger Dina Thorslund, der som de fleste andre er spændt på, hvordan Danmark og ikke mindst Struer vil se ud på den anden side af cornaen.

- Forhåbentligt har jeg fortsat Struers opbakning trods krisen, selv om Struer også er hårdt ramt.

- Jeg har vænnet mig til, at der kan været langt mellem kampene, men så lang tid som nu har jeg ikke tidligere oplevet, siger Dina Thorslund, som sideløbende med boksekarrieren er fysioterapeut på deltid, så privatøkonomien hænger fortsat sammen trods den lange ufrivillige kamppause.

