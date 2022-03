Klitschko-brødrene på Putins dødsliste

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har hentet 400 lejesoldater fra Afrika til Ukraine. De skal sørge for at dræbe flere prominente ukrainere, heriblandt Klitschko-brødrene

Boksebrødrene Vladimir Klitschko og Vitali Klitschko er havnet på Putins dødsliste, hvor man også kan finde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky.

Det skriver The Times.

Begge brødre har offentligt meldt ud, at de vil forsvare deres hjemland mod den russiske invasion.

- Jeg har ikke andet valg. Jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg vil kæmpe, siger Vitali Klitschko.

Vitali Klitschko har været borgmester i hovedstaden, Kiev, siden 2014, og hans lillebror, Vladimir Klitschko tilsluttede sig Ukraines reservehær denne måned.

400 lejesoldater

Ifølge avisen for fem uger siden fløj Putin lejesoldater fra den berygtede Wagner Gruppe til Ukraine.

Lejesoldaterne afventer i øjeblikket et tegn fra Kreml til at gå i gang med likvideringer denne uge, som de vil få en klækkelig bonus for. Målet er at 'udslette' regeringen og gøre klar til et pro-russisk styre.

Tidligere engelsk hærofficer, Richard Barrons, forklarer, hvad gruppen er i stand til.

- De kan dukke op fra skyggerne, være meget voldelige og så forsvinde igen, uden det er tydeligt, hvem der er ansvarlig, siger han.

Yevgeny Prigozhin (venstre) er kendt for at være en god kok ved siden af hans stilling som leder for en gruppe for lejesoldater. Deraf øgenavnet 'Putins kok.' Foto: Misha Japaridze/Ritzau Scanpix

Gruppen er desuden ledet af Yevgeny Prigozhin, en russisk oligark, der er kendt som Putins 'kok.'

FN påstår, at Wagner Gruppen har begået krigsforbrydelser i Den Centralafrikanske Republik, hvor de blandt andet har dræbt børn, voldtaget og tortureret kvinder.

Den ukrainske regering blev tippet om Wagner Gruppens mission i Ukraine i lørdags, og de indførte derfor et udgangsforbud på 36 timer for at rydde byen for lejesoldater. Civile blev advaret om, at de ville blive anset som agenter fra Kreml, hvis de befandt sig i offentligheden i de timer.

I denne artikel kan du læse meget mere om gruppen, der angiveligt er hyret til at dræbe blandt andre Ukraines præsident.