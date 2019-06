Knægt mod mand i hård debut: - Der er nerver på

Den 20-årige debutant Victor Ramon står over for en hård debut-kamp mod den dobbelt så gamle 41-årige Hermin Isava fra Venezuela

RANDERS (Ekstra Bladet): Naturtalentet kalder de ham i Danish Fight Night-lejren:

Den bare 20-årige danske super-letvægter og debutant Victor Ramon med de spanske rødder skulle fredag eftermiddag for allerførste gang en tur på vægten og dernæst se sin kommende modstander an mano a mano - den rutinerede 41-årige Hermin Isava (10-20-0 5 KO) fra Venezuela - mens presse-fotograferne stimlede sammen og skød et par snapshots.

- Det er en skrap modstander i debut-kampen - det er det da … Sydamerikanere er sgu altid svære at bokse imod. Han får en svær debut, men så får vi også at se, om der er krudt i ham, var den 85-årige promotor Mogens Palles ord om den sag.

Det er da i sandhed også en garvet herre - 41-årige Herman Isava - der lørdag skal i ringen og kæmpe mod Mogens Palles stjerneskud og naturtalent, som de kalder ham i Danish Fight Night-lejren.

Knægt mod mand.

Hermin Isava har bokset adskillige kampe på 10. og 12. omgange og sågar duelleret om en WBF Intercontinental-titel helt tilbage i 2009. Han har næsten dobbelt så mange prof-kampe på CV’et, som Victor Ramon har amatørkampe …

Træner Thomas Povlsen havde vist også håbet på en lidt yngre og knap så erfaren modstander til Victor i debut-kampen, det lægger han ikke skjul på - men det er samtidig også en solid mandomsprøve, og han er trods alt ved godt mod:

- Han (Hermin Isava, red.) er sgu en hårdfør bokser. Han har bokset titelkampe og tilmed gået 12. omgange om en WBF-titel? Det bliver en hård debut for ham (Victor Ramon, red.). Men jeg går stærkt ud fra, at han vil gøre det lige så godt, som han har gjort det til træning - for så vinder han kampen! sagde Thomas Povlsen til indvejningen fredag.

- Han tvivler ikke på sig selv. Han har det i sig, og jeg forventer at han snupper sejren, sagde han.

- Det var første gang, du skulle nedstirre en modstander - han er jo dobbelt så gammel som dig?

- Og han er dobbelt så lav … Han er sgu ikke så høj, smågrinte Victor Ramon efter gårsdagens indvejning.

- Der er nerver på.

- Men jeg tager det stille og roligt. Jeg skal bokse som jeg plejer. Jeg ser frem til kampen, men er samtidig også lidt nervøs.

- Der er lidt mere pres på, når der er så mange mennesker, der kigger på til en indvejning - men jeg er klar! slog han fast.

- I havde regnet med, du skulle møde en jævnaldrende - du lige kunne have onduleret?

- Ja, det kom lidt bag på mig. Jeg havde nok regnet med at få én, der kun havde to kampe på CV’et, men nu tager jeg den modstander, der kommer, der er ikke noget at gøre. Det skræmmer mig ikke. Det bliver en hård debut.

- Hvordan skal du så gribe det an?

- Bokse som jeg plejer. Op med labberne, flytte mig hurtigt rundt i ringen og holde afstand - jeg har jo også bedre rækkevidde end ham. Men man ved selvfølgelig aldrig, hvad der sker, når man først kommer op i ringen.

- Han virkede meget afslappet til indvejningen. Han er vant til det. Han ved, hvad han går ind til med 30 kampe i bagagen - han har jo bokset både 10. og 12. omgange, så de her 4. omgange i morgen (lørdag red.) måske tænker han, det bare er let tjente penge, men nu får vi sgu at se, hvad der kommer til at ske, lød det top-motiveret fra Victor Ramon.

- Det er useriøst!

Kaos til indvejning: - Dybt uprofessionelt!

Se også: Stortalentets store tragedie: Bar sin fars kiste som ni-årig