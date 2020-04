Kommer med bøn efter to dødsfald i familien

Den britiske bokser Anthony Yarde har på få dage mistet to af sine nærmeste - han opfordrer alle til at blive indendøre

Det er et hjerteskærende tweet, som den britiske bokser Anthony Yarde har postet.

Her fortæller han om tabet af både sin far og farmor. De er begge døde som følge af coronavirus.

Farmoren døde blot fem dage efter, at hendes søn døde af coronavirussen - han havde ingen andre livstruende sygdomme og blev betegnet som sund og rask.

De to dødsfald får bokseren til opfordre alle til at blive hjemme.

Han skriver:

'Vi har nu mistet min farmor til den her virus. Min far og hans mor er døde med fem dages mellemrum.

Det her er seriøst!

Folk går stadig ud, når de ikke er nødt til det.

Jeg ved, at der er mange meninger om covid19 - og jeg har mine - men jeg synes bare ikke, at andres meninger er værd at sætte livet på spil for - hverken dit eget eller andres.

Bare bliv hjemme.

Hvil i fred far - 27. marts 2020

Hvil i fred farmor - 2. april 2020'

Opslaget har indtil søndag formiddag fået over 11.000 likes.

Se også: Premier League-stjerner: Derfor vil vi ikke ned i løn

Se også: Mikkel om fiasko: - Surrealistisk