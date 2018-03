Kontroversiel melding chokerer sportsverdenen: 'OL-kamp var fikset'

Boksemanager for det irske hold, Joe Hennigan, hævder, at det irske bokseforbund allerede vidste udfaldet af kampen mellem irske Michael Conlan og russiske Vladimir Nikitin i kvartfinaleopgøret i bantamvægt ved sommer-OL i 2016.

Ifølge Hennigan fik irerne at vide, at kampen var fikset under kampen mellem to boksere 16. august 2017. Det hævdes ligeledes, at Michael Conlan var væk kort tid inden starten på boksekampen.

Det skriver The Irish Times.

Joe Hennigan siger i en tre siders rapport, at den iriske boksedelegation vendte tilbage til OL-byen efter et chokerende nederlag til den forsvarende mester i letvægt Katie Taylor 15. august 2017.

'Vi gik tilbage til landsbyen den aften, og Zauri informerede mig om, at den russiske træner havde fortalt ham, at Michael Conlans medalje var væk, og vi ville gerne beskytte vores boksere', skriver Joe Hennigan i rapporten.

Herefter informerede chefen for det irske hold Zauri Antia, at han var blevet informeret om Michael Conlans nederlag til russeren den efterfølgende dag.

Antia er georgier, men er russisk født, og han blev fortalt af den russiske delegation, at det var blevet besluttet, at ireren skulle tabe. Der bliver dog ikke nævnt i rapporten, hvilke russiske personer der skulle have sagt det.

Michael Conlan var ikke tilfreds med nederlaget til Vladimir Nikitin ved OL i Rio i 2016. Foto: /INPHO/REX/All Over Press

Prøvede at gå til OCI

Joe Hennigan forsøgte derefter ifølge ham selv at informere præsident i den irske olympiske komitée Pat Hickey.

'Efter dette forsøgte vi ved flere lejligheder at få fat i Pat Hickey for at få ham til at gribe ind. Han var aldrig tilgængelig ... Jeg fik endelig lov til at tale med ham ved et arrangement den følgende dag og forklarede problemet for ham.'

'Det var trist at tro, at vi definitivt tabte to konkurrencer [Conlan og Taylor] på grund af korruption og sige, at Joe Ward også var en dårlig dommer', skriver Hennigan i rapporten.

Hennigan tilføjer ligeledes, at det irske hold ikke kunne protestere på grund af reglerne ved OL.

- Ifølge AIBA-reglerne kunne vi ikke klage over dommernes beslutninger. Michael var irriteret og ked af det. . . kort efter dette blev vi fortalt, at AIBA (International Boxing Association, red.) skulle sanktionere ham for sin adfærd, hvilket virkelig er en joke, da AIBA i første omgang satte de korrupte dommere i gang, uddyber Hennigan.

- Vi er bekymret

AIBA hævder dog, at alle boksekampene under OL i 2016 foregik på ærlig vis. Det er præsident i den International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach dog ikke enig i. 36 dommere blev i november 2017 varslet om suspendering.

- Vi er meget bekymrede for styringen i AIBA, siger Thomas Bach ifølge The Irish Times.

AIBA skal aflægge en rapport senest 30. april, der i værste fald kan betyde mulig karantæne for fremtidige olympiske lege.

UCI nævner ligeledes, at de ikke var klar over Hennigans påstande om matchfixing, før The Irish Times fortalte det.