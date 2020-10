Kræver dommer fyret: - Ekstremt bekymrende billede

Boksning plejer at være fyldt med spænding, drama og tilskuere, der sidder helt ude på stolekanten.

Men lørdagens kamp mellem Lewis Ritson og den tidligere verdensmester Miguel Vazquez var tydeligvis så kedelig en affære, at dommeren Terry O'Connor havde blikket rettet mod sin telefon.

Det viser et billede, der har floreret på de sociale medier efter kampen, som endte med en sejr til Ritson efter en kontroversiel pointbeslutning fra O'Connor.

Billedet vækker stor forargelse og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om dommeren overhovedet så de to bokse og dermed foretog en fair bedømmelse.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Han skal væk

En af dem, der er forarget, er bokse-promoteren Eddie Hearn, der nu langer ud efter dommeren O'Connor på sin Twitter-profil.

Her opfordrer han til, at dommeren skal fyres.

'Hvis det er en telefon (og det går jeg ud fra, at det er) så skal BBBofC fjerne ham med det samme,' skriver Hearn.

Også World Boxing Coucil præsidenten, Mauricio Sulaiman, har været ude og kommentere billedet.

'Det her billede er ekstremt bekymrende for enhver person, der er involveret i boksning,' skriver han i et tweet.

Skal undersøges

Efter billedet har ramt de sociale medier, har det styrende organ fir professionel boksning i Storbritannien (BBBogC) British igangsat en undersøgelse af episoden og udtrykt sin skuffelse over dommerens handling.

- Der skal ses på det her og det skal undersøges. Jeg er så frustreret over, at det her ser ud til at være sket. Efter alt det hårde arbejde, vi laver bag kulisserne, også har vi sådan noget her, der kommer frem.

- Personligt er jeg så skuffet. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt.

Terry O'Connor er en respekteret dommer, og han har dømt omkring 1500 kampe. Men alligevel er det ikke første gang, at han bliver undersøgt i forbindelse med en anden kontroversiel afgørelse.

Drama efter koma: - Jeg var jaloux på hende

Agüero i massiv modvind efter denne episode

Eriksen nedgjort med Zlatan-sammenligning