Kysser modstander før kamp - så eksploderer det

Det gik hedt for sig, da Ewa Brodnicka pludselig kyssede Soledad Matthysse ved mødet før deres boksekamp

Ovenfor kan du se videoen, hvor de to boksere ryger i totterne på hinanden.

Boksere står gerne tæt, når de mødes til indvejningen før en boksekamp.

Fredag trådte Ewa Brodnicka dog helt tæt på sin kommende modstander Soledad Matthysse, der fik et kys med på vejen.

Det gad Matthysse dog ikke at finde sig i, og så vekslede hun den kærlige gestus til en flad.

Foto: Michael Moch/Twitter

Brodnicka svarede prompte igen på slaget og sendte en lussing den anden vej.

Og så blev det for meget for kampens promoter, der tog affære og stillede sig imellem de to boksere.

Promoteren morede sig ellers over affæren til at starte med, som man også kan se i klippet.

Foto: Michael Moch/Twitter

Kampen blev vundet af Brodnicka, der også havde hjemmebanefordelen i Polen.

Argentinske Matthysse var dog langt fra enig i resultatet, hvilket hun markerede med vinkende pegefingre og siden en udstrakt langefinger.

Hun var da også ganske sikker på en sejr mod kampens slutning, hvor hun pegede hånligt på sin mund - sandsynligvis refererende til Brodnickas kys op til kampen.

Det er ikke første gang, en bokser forsøger sig med et kys i bestræbelserne på at psyke sin modstander.

Sidste år gjorde sværvægteren Tyson Fury comeback i et opgør mod Sefer Seferi.

Ved mødet før den kamp benyttede Fury også lejligheden til at give en møsser til bokseren fra Nordmakedonien.

Her forholdt Seferi sig dog roligt modsat sine kvindelige kollegaer.

35-årige Brodnicka har endnu til gode at tabe en kamp efter de 18, hun har kæmpet.

Polakkens kollega Matthysse, der er fyldt 39, har en del nederlag på cv'et, der tæller 16 sejre, 11 nederlag og en enkelt uafgjort.

