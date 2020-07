Lagt for had

Følger man den nu forhenværende svenske bokser Klara Svensson på de sociale medier, har man de seneste måneder kunnet se hendes mave vokse, i takt med at hendes graviditet har været fremadskreden.

Samtidig har man kunnet konstatere, at Svensson ikke har brugt graviditeten som undskyldning for at slappe af.

I stedet har hun fortsat sin træning, og det gør hun stadig, selvom hun nu er i 39. uge.

Det har medført en række mindre positive reaktioner fra følgere, der mildest talt undrer sig over hendes adfærd.

Det fortæller hun til den svenske avis Expressen.

- Jeg har haft forskellige perioder i min graviditet, hvor jeg har trænet forskelligt. De første fire måneder trænede jeg, men så fik jeg kvalme, der betød, at jeg ikke følte mig så stærk, fortæller hun.

Efter uge 18 har det dog nærmest været det stik modsatte, fortæller hun. Lysten til at træne er bare vokset og vokset.

Generationsforskelle og fordomme

Mange af hendes følgere har tilkendegivet, at du føler sig inspireret af træningen. Men reaktionerne har også ligget i den anden ende af skalaen.

Klara Svensson fortæller, at mange er forfærdede over de klip, hun har lagt på sine profiler, og mener, at hun udsætter sin krop for unødige risici.

- Folk bliver forfærdede, når de ser en højgravid løbe eller skyggebokse. De mener, jeg udsætter kroppen for risiko, fortæller den 32-årige svensker.

Det preller dog af på hende som vand på en gås. Klara Svensson har for længst sat sig ind i, hvad man kan tillade sig at udsætte kroppen for under en graviditet.

- Jeg tror, det er snak om generationsforskelle og fordomme om, hvordan vi skal håndtere det at være gravid, siger hun til Expressen og tilføjer, at kroppen omvendt har godt af at svede og få et endorfin-kick.