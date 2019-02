Lander kæmpe million-aftale - men der er ét problem

Mens der i øjeblikket arbejdes ihærdigt på en ny kamp mellem engelske Tyson Fury og amerikanske Deontay Wilder i sværvægtsklassen, har Fury indgået en stor og opsigtsvækkende aftale med amerikanske ESPN.

Ifølge BBC er værdien af aftalen omkring 700 millioner kroner og gælder for hans kommende fem kampe.

- Det er efter alt at dømme noget af det største, der er sket for en britisk sportspersonlighed, det er noget helt specielt, siger Furys promotor, Frank Warren.

- ESPN har det største antal seere af alle sportskanaler i verden. Jeg vil gerne vise mig selv frem i USA. Enhver britisk skuespiller, sanger, danser og sportsmand skal klare det i USA, hvis de vil blive noget stort. Det her er det første skridt på min rejse, siger Fury selv.

Nye problemer?

Det er dog ikke alle, der jubler over aftalen. For flere bokseksperter er nu bekymret for, at aftalen kan være med til at sætte en stopper for nogle af de større kampe i sværvægtsklassen.

For tre af de største i sværvægtsklassen er nu på kontrakt hos forskellige firmaer, og det kan skabe problemer, når der skal forhandles tv-aftaler til de store kampe.

Fury er nu repræsenteret af ESPN i USA og BT Sport i hjemlandet, landsmanden Anthony Joshua har kontrakter med Matchroom og DAZN, mens Deontay Wilder har aftaler med PBC og Showtime.

Tyson Fury er ESPNs nye ansigt i USA. Foto: Ritzau Scanpix

Sværvægtsklassen har de senere år ellers fået nyt liv med de nye ansigter. Furys kamp mod Wilder i december, som blev uafgjort, skabte fornyet hype, efter man ellers længe havde forventet, at det var Anthony Joshua, der skulle i ringen mod amerikanske Wilder.

I stedet slog Joshua russiske Alexander Povetkin tilbage i september sidste år og har en ny kamp til sommer mod amerikanske Jarrell Miller.

Fury og Wilder arbejder til gengæld videre mod en ny kamp. Og derfra virker det uundgåeligt, at Joshua snart bliver en del af ligningen.

Hvis tv-aftalerne altså tillader det.

