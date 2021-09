Legende ydmyget i grotesk kamp

Han skulle egentlig slet ikke have været i ringen, og 58-årige Evander Holyfield burde nok også være blevet væk fra showkampen mod den brasilianske MMA-kæmper Vitor Belfort, som oprindeligt skulle have bokset mod en coronaramt Oscar De La Hoya.

Holyfield boksede sin seneste sværvægtskamp i 2011 mod danske Brian Nielsen, men ti år sætter sine spor, og amerikaneren nåede reelt ikke at få et eneste slag ind, før det gik galt.

Den tidligere verdensmester markerede blidt med venstrelabben i et minuts tid, før Vitor Belfort fik sat et slag ind på Holyfield, som reelt afgjorde den ulige kamp. Det næste minut var Holyfield helt i tovene og var endda tæt på at falde ud af ringen, da han slog et gigantisk hul i luften ved siden af brasilianeren.

15 sekunder på benene blev det til, før han igen lå og rodede rundt på gulvet i Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood i Miami, Florida. Stævnet skulle være afholdt i Los Angeles, men sportskommissionen i Californien ville ikke godkende en kamp mellem Belfort og Holyfield...

Holyfield overlevede første tælling fra kampleder Samuel Burgos, men efter endnu en byge af slag havde Burgis set nok og tildelte brasilianeren sejren på teknisk knockout. Få sekunder før første runde var overstået.

De bizarre scener har naturligvis skabt furore i det amerikanske, hvor blandt andre ESPN mener, at nattens opgør var dråben.

Under overskriften 'Kendiskampe har været sjovt, men Evander Holyfield-Vitor Belfort var over stregen', skriver de, at kampen aldrig burde være gennemført.

- Med al respekt for en legendarisk bokser, burde 58-årige Holyfield ganske enkelt ikke have været i ringen lørdag aften (amerikansk tid, red.).

- Der er intet i vejen med at boksere bliver betalt for at kæmpe mod modstandere med et lignende niveau og alder. Så længe folk er villige til at betale for det, vil disse arrangementer fortsætte. Men der er ingen god grund til at lade en næsten 60-årig mand tage imod slag i ansigtet fra en yngre, hurtigere og mere eksplosiv modstander, skriver ESPN.

New York Times kalder kampen for et cirkus og 'endnu en dag i boksningens absurde sommer'. Og apropos absurd så kommenterede Donald Trump kampen på amerikansk tv.

Spørgsmålet er så, om amerikanerne slipper for at se Evander Holyfield i ringen i fremtiden.

Ifølge ESPN var Holyfields incitament til at bokse kampen, at han - udover millioner på kontoen - stadig drømmer om en kamp mod Mike Tyson, der som bekendt tog en bid af Holyfields øre i 1997. Og det bekræftede hovedpersonen da også selv efter kampen...